El padre de una víctima de femicidio volvió a pedir la pena de muerte

El femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad bonaerense de Rojas vuelve a poner en discusión el rol de la Justicia y de la Policía en Argentina. En ese marco, Edgardo Aló, padre de Carolina, asesinada por Fabián Tablado en 1996, volvio a pedir la pena de muerte para este tipo de casos.

“Esto del femicidio es la peor pandemia que tenemos, la pandemia de la violencia, nada más que no es invisible porque lo tenemos todos los días y depende de nosotros”, sostuvo Aló en el canal Crónica TV A.

“Cuando digo nosotros, digo el Estado, porque lo que estamos viendo es poco y nada, Carolina el próximo 27 de mayo van a ser 25 años, y que tenemos hasta ahora, una ley de femicidio que se necesita una mujer muerta para aplicarla. Necesitamos una ley que esté en el Código Penal y sea justa, porque a la víctima no se la considera, tenemos una ley que está hecha más para los delincuentes que la víctima, y cuando pedimos justicia después de lo que pasa, digo que no hay justicia porque a nuestros hijos muertos o seres queridos ya no los tenemos, entonces no vamos a tener justicia nunca”, explicó Aló.

“Es hora que los señores legisladores, sobre todo los jueces, fiscales y no nos olvidemos de quiénes son los que tienen la obligación y responsabilidad de hacer las leyes, y es el Poder Legislativo y están mirando para otro lado. no se asoman a la ventana para ver a la sociedad, sino que están su escritorio viendo porque es un año electoral”.

Consultado sobre cómo vivió la situación de la joven muerta en Rojas, Aló argumentó que “esto conmueve a los que lo hemos pasado, conmueve a toda una sociedad el caso Ursula que creo que es una muerte que se pudo haber evitado, porque la pregunta que digo es si las fuerzas armadas, de seguridad, no tiene de forma anual en análisis psicofísico porque este asesino, este femicida, este tremendo chacal tendría que haber estado adentro porque la violación de perimetrales que ha tenido y hemos hallado y hecho efectivo con Tablado, que violó la restricción perimetral y está preso nuevamente. Entonces, el caso Ursula no entiendo cómo esta persona no estuvo presa con 18 denuncias encima, creo que este chacal ha tenido inmunidad en la impunidad de sus movimientos, porque estaba avalado por alguien, eso se lo dejo al ministro Berni (Sergio) para que lo averigue, pero es tarde porque Úrsula no está”.

“Tenemos que concientizar que el Código Penal lo tenemos que cambiar, que estamos atacando un cáncer con una aspirina, y eso no puede ser porque hoy el femicidio hoy se transformó en un deporte y lo que antes se decía crimen y castigo, hoy hablamos de crimen y beneficio, entonces hablamos de estos delincuentes y asesinos que entran, que hay que fijarse si están cómodos, si se aplica tal artículo, como si hace un curso y se reduce la pena, pero ni Úrsula, ni Carolina, ni todas las víctimas han tenido un juez le pueda dar la libertad de un cementerio”.

“Para hablar de esto hay que tener conocimiento porque el psicópata lo que le hace a la víctima es aplicarle el pánico y miedo, de manera tal que poco y nada dicen, y cuando dicen generalmente es tarde, pero si en este caso Ursula dió esa forma de denuncia, la pregunta es qué hizo ese fiscal, que hizo esa comisaría, que hizo la ley, porque hay que remarcar que la mujer tiene que hacer la denuncia”.

En ese sentido sostuvo que “Hace 25 años que lo vengo pidiendo, cuando pasó lo de Carolina yo propuse la pena de muerte y me dijeron que no se podía por el tema del Pacto de San José de Costa Rica. Se hizo una compulsa a nivel nacional por intermedio de la prensa, y el 82 por ciento estaba de acuerdo con la pena de muerte allá por 1997. La pena de muerte está instalada en este país, simplemente la ejecuta el criminal, el delincuente, ahí no hay abogado o juez, se ejecutó y a otra cosa”.

Fuente – Crónica TV