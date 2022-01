El peor ejemplo que puede dar un padre

Un sujeto vandalizó el recientemente inaugurado monumento al bombero de Berazategui, en una acción que quedó registrada por las cámaras de seguridad del cuartel central. El hecho ya fue denunciado ante las autoridades, que buscan dar con el responsable.

La escena, por demás reprochable, se dio el lunes por la noche en la esquina de cale 14 y 145, donde se encuentra emplazado el monumento al bombero. Se trata de la esquina en donde se encuentra el cuartel central de Berazategui.

En un video difundido desde la propia institución, un hombre que caminaba junto a un nene y una mujer (presumiblemente su hijo y su pareja) comenzó a tirar del hacha que era parte del monumento hasta finalmente romperla y dejarla tirada en la calle.

Tras ello, el «nabo del año», como fue bautizado por algunos vecinos tras conocerse el hecho, se marcha riéndose de lo que acaba de hacer.

«Realizó un daño importante sobre nuestro monumento que se encuentra erigido en la esquina de nuestro cuartel. No entendemos el fin del daño, solo hacerlo frente a su familia», indicaron desde el Cuartel central de Berazategui.

«Hechos como estos duelen muchísimo, para los que no saben este monumento costo mucho esfuerzo tenerlo, tanto esfuerzo que llevo 73 años. Personas como esta demuestran la falta de educación y de respeto a una institución como es Bomberos Voluntarios. No entiende de esfuerzo, de trabajo ni dedicación, además de mostrándole a su hijo lo que no hay que hacer, ojala ese niño no tome las actitudes de ese mayor en el futuro», expresaron.

Por último, desde el cuartel informaron que «la policía se encuentra trabajando de oficio para dar con el paradero de esta persona para que se responsabilice de los daños causados. Ojala este hecho sea aislado y no vuelva a ocurrir. Lo único que pedimos es respeto. Muchas gracias!»