El polémico informe con el que Kicillof justificó el cierre de escuelas

La vuelta a las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires sigue generando polémica, en este caso con con un informe de investigadores del CONICET que concluye que la virtualidad escolar reduce notablemente no solo los contagios en la franja etaria de 5-11 años, sino que también redujo los casos en la población general.

Según el documento, en el Conurbano, al 28 de abril los casos positivos de Covid-19 se redujeron un 30% menos que los registrados el 22 de abril, fecha del inicio de las clases virtuales. En contraposición, en la Ciudad “solamente” se redujeron un 3%.

El texto agrega que “en un contexto de alta incidencia viral y con circulación comunitaria de variantes más contagiosas como B.1.1.7 (Reino Unido), P1 (Manaos) y el linaje C.37 (variante Andina), la escolaridad presencial conlleva mayor riesgo de contagio”.

Acaba de llegar a mis manos un informe sobre la presencialidad en las escuelas realizado por prestigiosos investigadores argentinos del CONICET y distintas universidades y disciplinas. Lo considero un gran aporte al debate.

“El comportamiento de la curva de contagios, que refleja una suba pronunciada a menos de un mes del inicio de clases, nos da una idea de la magnitud efectiva del efecto que tuvo el inicio de las clases presenciales en conjunto con la falla parcial de los protocolos. Está comprobado que los niños pueden infectarse de la COVID-19, que pueden contagiar y que, en un número considerable de casos, el cuadro puede tener complicaciones graves. Es importante señalar que cada niño contagiado en un colegio funciona como un propagador de la enfermedad al interior de sus respectivos núcleos familiares”, alertan los científicos.

La polémica no tardó en aparecer, en especial cuando otros investigadores del Conicet se pronunciaron en contra del uso del organismo para avalar las decisiones gubernamentales. Es el caso de María Victoria Baratta, investigadora adjunta, dijo: “Me pone muy triste que esté naturalizado que se use el nombre de Conicet como institución que avala las políticas del gobierno. Deberíamos hacer algo los investigadores que no acordamos con esto”.

“Uno puede presentarse como investigador del Conicet pero no se puede decir que eso es un informe de Conicet como institución. Tampoco pueden omitir que varios son asesores del gobierno de PBA, lo cual es legítimo pero hay que aclararlo. Y encima es un mal informe”, agregó.

“Si, tenemos que hacer algo. No puede ser que se utilice el nombre de CONICET para hacer militancia política partidaria”, dijo en respuesta otra investigadora del organismo, Laura Acosta.