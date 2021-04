El Secretario general de los municipales ratificó su apoyo a Daniel Báez

El secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), Rubén «Cholo» García, ratificó este miércoles su apoyo al titular de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Berazategui(UOEM), Daniel Báez, y volvió a reclamar que la intendencia adhiera a la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo sancionada hace ya mas de seis años.

“La ley se sancionó en 2014 y se promulgó en enero de 2015. Cuando entró en vigencia se le dio a los intendentes 6 meses para adecuar la situación. Estamos acá en Berazategui entendiendo que el doctor Mussi está incumpliendo con esa ley que él mismo votó (era Diputado provincial en ese momento). Incluso fue uno de los que hizo acuerdos para que la ley saliera, por eso me llama la atención que los trabajadores de Berazategui no tengan convenio colectivo de trabajo”, sostuvo Garcia.

“Nosotros siempre priorizamos el diálogo, que la mayoría de las veces se corta por parte del Ejecutivo; La última paritaria que resolvimos fue la de Control Urbano, pero ¿Por qué tenemos que llegar a ese extremo si eso se tiene que cumplir con el sindicato de Berazategui?” dijo el titular de la CTM. “La ley le molesta a la política, porque nos da garantías, estabilidad y nos da paritarias obligatorias, que es algo que nos iguala”, recordó.

En ese sentido, Garcia (titular de La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses -FeSiMuBo-), dijo no entender “Cómo todavía hay tres municipios que no cumplieron la Ley, que son La Matanza (que va a empezar a cumplir en las próximas horas), Avellaneda y Berazategui. Me molesta tener que ir a un municipio peronista que no cumple con la ley. Hoy que Mussi tiene la responsabilidad de conducir el municipio, le pedimos que escuche a los trabajadores porque ya pasaron seis años de que la ley no se cumple”.

Para Garcia, “Esto lo tiene que discutir el sindicato, que debe ser autónomo, lo que pasa es que aquí en Berazategui hay un sindicato obsecuente que no tiene diálogo y que es una dependencia municipal, porque le hacen una propuesta al Ejecutivo que es un papel higiénico manchado”, manifestó en referencia al Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui (SMBT).

Por su parte, Daniel Báez sostuvo que Rubén Garcia “conoce la problemática de los trabajadores” ya que fue “formado desde la cuna por su padre, que también fue dirigente municipal y que sabe cuál fue la lucha que tuvimos que dar para conseguir la Ley de Convenio Colectivo de Trabajo”.

“Y como conoce el paño, no es la primera vez que tenemos su respaldo, ya que estuvo junto a nosotros desde la recuperación del gremio local, porque sabe que la UOEMB realmente representa a los trabajadores, porque si vos escuchas a los otros sindicatos, que son una secretaría del Ejecutivo, dicen que no existen los problemas en Berazategui… si es así, entonces ¿Por que tuvimos que marchar y protestar tanto?”, se preguntó.

Respecto de eso, Báez reordó que “Desde diciembre hubo paros de los trabajadores de la salud, duplicamos el salario de los trabajadores de Higiene Urbana, tuvimos que tomar medidas para que solucionen esos problemas. Con Control Urbano tuvimos que marchar para que se reconozcan y respeten sus derechos. El Ejecutivo tuvo que reincorporar a compañeros que habían sido cesados. Todo eso lo hicimos con el acompañamiento de Rubén Garcia”.

Durante el miércoles, la Confederación presentó un documento al Municipio de Berazategui, sobre el cual exigen “Dar una solución, porque queremos el Convenio Colectivo de Trabajo para los trabajadores de Berazategui, y haremos todo a nuestro alcance para que esto se cumpla”.

Asimismo, y respecto de la situación a nivel nacional, Garcia insistió en la necesidad de una modificación en la Ley “para que los trabajadores municipales alcancen el salario mínimo” y reclamó la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para que se actualice ese haber acorde a la realidad económica que atraviesan de los trabajadores. “Planteamos que la reforma alcance a todos los trabajadores municipales argentinos y arranquemos desde ese piso en adelante, porque los salarios municipales en la Argentina son paupérrimos”, graficó.

“Hay que sincerar los salarios de los municipales. No puedo hablar de porcentajes porque eso depende de la autonomía en cada municipio. Un aumento del 25% en municipios donde un municipal cobra 8 mil pesos, no va. Nuestros sindicatos tienen que estar al tanto de cuánto se recauda en el municipio, que se hace con la plata, y demás, pero con cláusula de revisión para seguir discutiendo en base a la inflación”, concluyó.