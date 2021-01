El “toque de queda sanitario”, la medida que analiza el gobierno para frenar el rebrote de casos

La jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata aseguró que el aumento de casos de contagios de coronavirus “amerita un toque de queda sanitario”. Sus palabras cobran especial importancia dado que es una de las integrantes del equipo de asesores en Salud del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Hay que intensificar la campaña de comunicación de esta situación”, pidió Elisa Estenssoro en declaraciones a radio El Destape. “Yo veo la posibilidad de que haya un toque de queda sanitario, me parece que la situación lo está ameritando”, expresó en ese sentido la profesional, que advirtió además que “hay que cortar con esto, porque sino las consecuencias van a ser mucho peores”.

“Me parece terrible que esté pasando, era previsible”, manifestó. Además, destacó que “se está replicando lo que se vio en el verano en Europa, una falta total de cuidado, en su mayoría de los jóvenes”, algo que, consideró, “es la causa del aumento de casos”.

Asimismo, Estenssoro dijo que “este es un rebrote fuerte, me da la impresión que ésta es la segunda ola que la esperábamos para marzo”.

Sobre las medidas a adoptar, opinó: “No sé si es factible una cuarentena total, pero sí algo que limite la movilidad”.

En ese marco, Estenssoro señaló que “hay que volver a poner limitaciones en el transporte público”. En tanto sostuvo que “Vi lo que pasó en la Costa y me parece terrible. Es la causa del aumento de casos. En la calle hay personas reunidas sin barbijo, sin respetar distancia. Era obvio que esto iba a pasar”.

“La segunda ola que esperábamos para marzo está pasando ahora. Si no es la segunda ola, estamos muy cerca”, enfatizó la especialista, quien aseveró que “claramente hubo un aumento de casos graves de Covid” y advirtió que “lo que pasa en la calle se traduce en las unidades de terapia intensiva”.

“Vamos a tener una segunda ola antes de lo esperado y con un personal sanitario agotado”, lamentó.

Voces a favor

Otro de los que se manifestó sobre la posible implementación del toque de queda sanitario es el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García. “Hay medidas que sabemos que funcionan más y otras que tienen más defectos. Uno sabe que es un conjunto de medidas, no se trata de una sola. Se está hablando de toque de queda sanitario… puede ser una opción, es una carta dentro de la baraja, pero no tendría que ser la única”, afirmó en una entrevista con Radio La Once Diez.

“Habría que ver cómo hacer también con el tema de la Costa. Uno no quiere que la temporada se cancele, pero hay que tomar algunas medidas para disminuir los contagios, que vienen fuerte no solo en Mar del Plata, también el Partido de la Costa está registrando muchos casos. Va a ser una semana clave para tomar definiciones”, detalló García.

Lo cierto es que el toque de queda saitario es una medida que el gobierno de Axel Kicillof evalúa seriamente. Según se supo, podría implemenentarse de 22 a 06 horas, buscando así poner evitar la aglomeración de jóvenes (el grupo etario apuntado por las autoridades como el de mayor incidencia a la hora de esparcir el virus) en fiestas y reuniones multitudinarias.