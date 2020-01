El Vaticano confirmó que el Papa Francisco recibirá a Alberto Fernández

El papa Francisco recibirá el próximo 31 de enero al presidente Alberto Fernández. El encuentro fue confirmado por la Santa Sede y tendrá lugar en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico del Vaticano.

El primer acercamiento del Gobierno con el Sumo Pontífice fue en diciembre pasado, cuando la primera dama, Fabiola Yáñez, se reunió con Francisco junto a otras cuatro primeras damas latinoamericanas. Fue en el marco de la inauguración de la nueva sede de la fundación pontificia Scholas Occurrentes, creada por el Papa a partir de sus experiencias como cardenal porteño.

Según informó Télam, el encuentro comenzará con un saludo de recibimiento en la denominada sala del Tronetto, en el segundo piso del Palacio. Luego, los dos jefes de Estado pasarán a la reunión a solas en la Biblioteca, según la praxis vaticana. Tras la reunión, y luego de un saludo formal del pontífice a la delegación argentina que llegue a Roma, Bergoglio y Fernández harán el tradicional intercambio de regalos. Palabra del presidente

“A fin de mes voy a estar viajando a Europa. Sí, me gustaría mucho verlo al Papa. Tiene que definir él si viene a la Argentina. Debe ser resistente a venir a Argentina por temor a que lo dejen en alguno de los dos bandos y el Papa no está en ningún bando”, había señalado Fernández en una entrevista a MinutoUno.



“El Papa sabe lo que lo valoro, lo que lo aprecio, lo que lo quiero y lo que me gustaría que viniera a la Argentina. Es un hombre que su tarea la cumple de un modo tan absoluto, que sólo deberíamos admirarlo y no someterlo a la política interna. Yo no quiero hacerlo”, aseguró el presidente.