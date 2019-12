Sandra Sepúlveda confirmó que fingió su embarazo y explicó por qué mintió

“La mentira se me desbordó”.

Sandra Sepúlveda, la mujer acusada de “falsa denuncia y testimonio” por fingir su desaparición junto a su marido en el Hospital San Martín de La Plata, aseguró haber simulado esa situación para retener a su pareja, quien mantenía contactos con su ex esposa, según dijo.

Sepúlveda y su pareja Sebastián Paz Martínez prestaron declaración indagatoria ante el fiscal penal de La Plata, Marcelo Romero que instruye la causa. En su declaración, la mujer confirmó que simuló estar embarazada y fingió el secuestro y posterior pérdida de un bebé para retener a su pareja.

“La mentira se me desbordó”.

“Yo no quería perder ni a mi marido, ni lo que habíamos construido. Jamás hubiese querido perjudicar ni faltar el respeto a alguien porque esto nos está costando caro. Todo el mundo lo insulta”, explicó la mujer, quien agregó que “la mentira se me desbordó. No sabía qué hacer y no medí las consecuencias de lo que pasaba”.

Romero, titular de la UFI 6, fundamentó el procesamiento de la pareja en que “lamentablemente hubo un gasto inmenso del Estado para la búsqueda de una persona que nunca estuvo desaparecida sino en la casa de su familiares”.

El caso tomó estado público el viernes 6. Ese día, Paz Martínez denunció que su esposa, embarazada de ocho meses y medio, desapareció en un baño del Hospital San Martín. Dijo que había llegado a ese nocosomio para que le practicaran una cesárea.

Sepúlveda, de 40 años, fue encontrada en una casa de Añasco al 2.500, donde personal de seguridad ingresó y la esperó hasta las 17,30 cuando regresó junto a la dueña de la vivienda.

Martínez posee antecedentes penales ya que fue denunciado por una ex pareja por el abuso sexual de la hija de ésta, entre 2012 y 2015. Esa causa fue elevada a juicio, informó una fuente judicial.