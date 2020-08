En las redes estallaron de bronca contra el intendente de Berazategui

Ciudadanos de Berazategui estallaron de bronca e indignación en las redes sociales luego de que el intendente Juan José Mussi publicara un poema de su autoría para pedirle a la empresa Edesur que se vaya del país. Mientras algunos le pidieron que haga algo concreto para evitar los cortes, otros le recordaron que hace días no hay agua en Berazategui.

«Debería recitar algo sobre la falta de agua y las cloacas desbordadas. Y Ya que esta que también incluya el tema de inseguridad en Berazategui», escribió una usuaria en la publicación del propio intendente.

«Muy lindo el versito para Edesur. Ahora haga uno x la falta de AGUA !!!!!!!!», comentó otro usuario. «Realmente deja mucho q decear barrio los ciruelos no tenemos agua son 21 42 resien estan saliendo unas gotitas pensar me llenaba la boca ablando de mi querido bera ahora estamos cada ves peor sr intendente», se quejó otro vecino.

Más comentarios y reclamos:

«Vamos para casi 22 hs sin una gota de agua en Villa España Juan José. En plena pandemia. Muy lindo el poema contra los saqueadores de Edesur (EDESUR se tiene que ir y tiene que pagar por todo el daño hecho, no hay duda) pero si desde el Estado no mejoramos los servicios públicos no nos preguntemos despues por que vuelven las privatizadas».

«Estaría bueno que se dejen de tirar la pelota uno a otros y hagan algo ya estamos podridos de esta situación SR INtendente esto es sumamente urgente y usted hace una poesía parece una cargada», se expresó un usuario.

«Hace 4 días no tenemos agua en el barrio Jacaranda . No tuvimos agua durante todo el verano y en contexto de pandemia se nos cortó reiteradas veces. No tenemos agua ni para lavarnos las manos, estamos en emergencia sanitaria y usted sale hacer poesías. Es una falta de respeto, son el Estado nos tienen que garantizar derechos esenciales», fue el descargo de otro usuario de Facebook..

«Buee… SI POR CADA PROBLEMA TE VA A INVENTAR UN VERSITO… QUEREMOS Y NECESITAMOS UN INTENDENTE Y NO UN PAYADOR!!!! PARA ESO LO VOTAMOS SR MUSSI!!! TAN COMPLICADO ES ASESORARCE POR UN PAR DE GRUPITOS ELECTROGENOS PARA ALIMENTAR LAS BOMBAS Y QUISAS ASI ADQUIRIRLAS??? POR LO MENOS UN PAR QUE SE PUEDAN IR ROTANDO… NO SE.. MUCHO LIO NO???», escribió otro vecino enojado.