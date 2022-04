La China Suarez hizo una referencia a Berazategui y se volvió viral

Una simple frase volvió a poner a la China Suárez en el ojo de la tormenta, en especial con los ciudadanos de Berazategui, muchos de los cuales salieron a repudiar sus dichos por considerarla «altanera» y hasta «discriminadora».

Es que, según indicaron en distintos programas de chimentos, la actriz le escribió a Mauro Icardi «Hola?», y a partir de entonces se armó otra vez un gran revuelo.

De acuerdo con la periodista Mariana Brey, una amiga de la China le preguntó a la actriz si no sufría por todo el lío que se armó con el Wandagate y por algunas de las cosas que dijo Wanda Nara en la tele en su condición de «Jefa de familia» engañada por su marido.

Cabe recordar que, en octubre del año pasado, Wanda Nara irrumpió en su cuenta de Instagram para escribir en sus historias «otra familia más que te cargaste por zorra». Poco después se supo todo: La China y Mauro Icardi se escribían a sus espaldas y hasta llegaron a verse en un hotel de París.

«El año pasado, le consulté a una amiga de la China cómo la estaba pasando, porque me parecía que lo podía estar sufriendo», comentó Brey. «La respuesta de la China a esta amiga fue, en ese momento, que me llamó muchísimo la atención y me hace gracia ahora van a entender por qué, en su seguridad y muy lejos de sentirse mal por todo esto le contestó «Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona norte». Como convencida de que ella tiene un nombre propio y nada de lo que se diga de ella la afecta. No le entran las balas, no la afecta», cerró Brey.