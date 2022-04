La China Suárez liquidó a Juan José Mussi y lo mandó a trabajar

La China Suárez salió a responderle a varios de los que en las últimas la atacaron por sus supuestos dichos y trascendidos en la televisión, entre ellos el Intendente de Berazategui Juan José Mussi. La joven actriz también cargó contra Adrián Suar y algunos periodistas de espectáculos.

«Señor intendente, dispóngase de trabajar en vez de perder el tiempo consumiendo mentiras. Y discúlpese conmigo por difundir algo que no es cierto. Ya estamos grandes para el ‘le dijo que dijiste que me dijo que dijo'». Basta», fue el mensaje que la China Suárez publicó en su Instagram, junto a la captura de lo que había comentado Mussi mencionándola.

Todo empezó cuando desde el programa de chimentos Socios del Espectáculo (El Trece) le adjudicaron una frase a la ex pareja de Benjamín Vicuña: «Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte«. Quien dio por cierta esa sentencia fue la periodista Mariana Brey, quien refirió que la China le dijo a una amiga en medio de la explosión del Wandagate meses atrás.

Ante esto, el intendente de Berazategui, pese a no saber si esa frase era cierta, escrachó en sus redes a la joven actriz. «Estoy orgulloso de cada Rosa de Berazategui porque son las que trabajan para salir adelante, siendo muchas jefas de familia… ¡Se empoderan cada día para no depender de nada ni nadie! No salen ni saldrán en las revistas pero son las modelos reales! Las verdaderas protagonistas», expresó el jefe comunal.

Ya en las primeras horas del sábado, de madrugada, el Intendente, aparentemente desvelado, volvió a escribir en Twitter: «Lo que me preocupa y me duele es que estos dichos despectivos hacia las mujeres de #Berazategui (no importa quién o cómo lo dijo o no lo dijo) fueron publicados por un medio nacional ESTIGMATIZANDO NUEVAMENTE A QUIENES VIVIMOS EN EL CONURBANO».

El mensaje contra Adrián Suar

La China Suárez no se quedó en la respuesta a Mussi y también fustigó a Adrián Suar, a quien etiquetó en su posteo, al igual que a Mussi. «Siempre fomentando el odio y el puterío @elchuecosuar. ¿Ya estaríamos, no?», lanzó contra quien fuera su jefe en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la ficción éxito de Polka.

Luego arremetió contra periodistas y panelistas de chimentos: «Sigan metiéndose en la cama y en la vida de las mujeres, sigan. Exponiendo, intentando hundir, mintiendo. En unos años seguramente estaremos hablando del acoso y la carnicería mediática, y estaremos lamentándonos de los desalmadxs que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan», añadió en Instagram.

«Los primerxs que lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying, hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda y sin su consentimiento. Son el mal», finalizó la China Suárez su contundente descargo en la red.