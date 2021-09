Estas son las 9 cosas que un perro no puede comer

Muchos mitos existen hoy en día acerca de la alimentación de los perros, sobre todo en relación a las frutas y verduras, frutas secas y la leche. Algunas de ellas no solo que no les generan daño, sino que son sumamente beneficiosas para ellos. A continuación, en Periódico El Progreso te presentamos una lista con las 9 cosas que un perro no puede comer.

1. Chocolate

Sin duda que el chocolate es malo para los perros. Si bien es algo conocido, muchas personas no lo saben y creen que pueden compartir ese pedazo de brownie que quedó en la mesada o bien convidarlos con algún chocolatin. El chocolate tiene unas sustancias químicas llamadas metilxantinas que pueden provocarles a nuestros perros desde vómitos y diarrea hasta espasmos musculares.

2. Coco

Pareciera que todas las frutas son buenas, y eso puede ser cierto para los seres humanos. Sin embargo, para los perros hay algunas que no lo son, y entre ellas está el coco, que podría resultar sumamente perjudicial para su sistema digestivo. Los especialistas advierten que si queremos darle frutas a nuestro perro, podemos incluir en su dieta aquellas a las que se le pueda quitar las semillas o que no sean cítricas.

3. Palta

La palta es un alimento muy nutritivo para los seres humanos, que cuenta con aceites naturales de mucho valor nutritivo. Sin embargo, para los perros la palta no es nada buena, ya que contiene persina, una toxina que puede causar en ellos vómitos y diarrea.

4. Cebolla

El alimento base de la cocina mundial, la cebolla, no es nada buena para alimentar a nuestros perros, ya que en grandes cantidades, puede generar en ellos un cuadro de anemia. Algo similar ocurre con el ajo, ambos alimentos que perjudican el tracto gastrointestinal de los canes.

5. Frutos secos

Los frutos no son nada recomendables para los perros, en especial porque son pequeños, lo que puede generarles dificultad a la hora de masticar y tragarlos directamente. Además, cuentan con un alto contenido graso que puede causarles vómito, diarrea y hasta una pancreatitis.

6. Huevos crudos

Los huevos crudos son muy peligrosos para la salud de un humano y también para la de los perros. En los canes genera problemas en la piel y el pelaje, y los expone a bacterias como Salmonella y E. coli

7. Carne cruda

Al igual que los huevos crudos, la carne sin cocinar puede contener bacterias como Salmonella y E. coli. Es por ello que lo más recomendable es cocinarla como haríamos para cualquiera de nosotros y evitar llevarnos un disgusto.

8. Café

Para los perros, el café contiene la misma sustancia tóxica que el chocolate: metilxantinas. Si bien alguno se preguntará ¿Quién le va a dar café al perro?, es necesario estar alertas para que no encuentre granos de café por la casa.

9. Lácteos

Los lácteos son la última de las 9 cosas que un perro no puede comer, aunque no por ello menos peligroso. Es necesario recordar que un perro no debe tomar leche ni ninguno de sus derivados, como queso, y que si bien les puede gustar, solamente los humanos y los gatos son los únicos mamíferos que toleran la leche siendo adultos.