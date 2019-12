Estudian emitir nuevos billetes de $2.000 o de $5.000

Lo anunció el director del Banco Central.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, anticipó que se está analizando la impresión de nuevos billetes de mayor denominación, que podrían ser de $2.000 o $5.000, y también una nueva familia de billetes que incluya figuras políticas o del arte en lugar de los animales autóctonos.

“En la familia nueva de billetes vamos a tener un billete más grande, podría ser de 2.000 o 5.000, se están haciendo análisis”, dijo Pesce en diálogo con el canal Crónica TV.

“A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de 200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto”, sostuvo el funcionario.

El titular del BCRA agregó que la renovación se hará “sin apuro, porque hay billetes impresos e imprimiéndose y no vamos a malgastar el dinero que cuesta fabricar esos billetes, pero vamos a cambiar la familia de billetes y esperamos que esta familia nueva tenga consenso”.

“No solo debiera haber políticos de relevancia, sino también exaltar nuestra cultura, nuestra ciencia y técnica, y buscar valores que representen a todos, no solo a una parte”, concluyó.

Animales

Cabe recordar que junio de 2016 el Banco Central inició la puesta en circulación de la familia de billetes con imágenes de la fauna autóctona de la Argentina. “Celebrar la vida. Nuestra fauna y nuestra flora son una representación de lo vivo y de la vida. Enfatizar el futuro más que el pasado. Celebrar la vida es mirar al futuro. No queremos hacer un culto de lo que ya pasó, porque estamos convencidos que la mejor Argentina es la que está por venir”, se fundamentó en ese momento.

Ya en noviembre de este año Alberto Fernández adelantó que le gustaría que vuelvan las figuras de próceres o personalidades importantes del país a los billetes nacionales. “Son los hacedores de nuestra cultura, hacedores de lo que somos. ¿Quién puede negar lo que es Borges, Cortázar, Sábato?”, dijo.