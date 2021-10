Exigen justicia por Diego Chávez, a dos años de su asesinato

Familiares, amigos y allegados de Diego Chávez, asesinado en 2019, siguen exigiendo justicia al cumplirse dos años del crimen del joven.

La familia pide a quienes hayan visto algo que por favor se acerquen a la comisaría más cercana o a las fiscalías de Quilmes, a fin de poder identificar a los agresores.

«Pasan los días, las horas, los meses y tu ausencia cada día duele más, nos arrebataron un pedazo de nuestro corazón, nuestra lucha, nuestro caso no va a quedar impune, duele despertar y no verte con nosotros, almorzar cenar y que falte un plato en la mesa, falta una voz en casa, una risa, duele no tenerte con nosotros, pero estamos de seguro aunque pase 1 año o 5 años, de lograr lo vamos a lograr, JUSTICIA por nuestro hijo, que su muerte no quede impune. Papá y Mamá te aman y extrañan muchísimo», fue el mensaje que tiempo atrás dedicara la familia para el joven asesinado.

El crimen se produjo el 20 de octubre de 2019, cuando Héctor Alejandro Flores, de 30 años, conducía una motocicleta Honda XR por la localidad de Ranelagh. Junto a él viajaba Diego Chávez, de 24 años. Ambos fueron interceptados por un grupo de motoqueros que comenzaron a perseguirlos y a atacarlos a tiros.

Al llegar al cruce de Touring Club y San José, muy cerca del límite entre Sourigues y Zeballos, Flores y Chávez resultaron heridos. Posteriormente, fueron auxiliados por médicos y policías.

Según se informó, Chávez recibió una herida de bala en la espalda, y fue trasladado al hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, donde finalmente moriría.

Por su parte Flores, también herido, fue trasladado al hospital Evita Pueblo, donde quedó internado.