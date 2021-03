Explotó Mayra Mendoza: “Clarín miente” y “oculta los verdaderos escándalos”

La intendenta Mayra Mendoza tuvo otro día agitado en las redes sociales y, tras el #SarloGate ahora cargó contra Clarín por una tapa que el matutino publicó este jueves.

“*no importa cuándo leas esto* CLARÍN MIENTE Y oculta los verdaderos escándalos como el del Ministro Cardozo del gobierno de Juntos Por el Cambio en Corrientes”, escribió Mayra en su cuenta de Twitter.

La intendenta hizo referencia a la declaración de Sarlo ante la Justicia, que la citó para que diera precisiones acerca de declaraciones que la filosofía había hecho en enero cuando dijo que le ofrecieron vacunarse “por debajo de la mesa”.

La escritora se retractó y dijo que esa expresión no fue la adecuada, aunque explicó que, de todas maneras, no le parece ético que le ofrecieran aplicarse la vacuna contra el coronavirus cuando no le correspondía, más allá de que la intención del gobierno bonaerense era combatir la campaña de la oposición en contra de la aplicación de la Sputnik V.

Para Mendoza, Clarín evita hablar de “los verdaderos escándalos”, en referencia al del “Ministro Cardozo del gobierno de Juntos Por el Cambio en Corrientes”, quien se accidentó mientras trasladaba en su vehículo particular 900 dosis de vacunas Sputnik V.

Cardozo es un médico pediatra de 66 años que se desempeña en el Ministerio de Salud de Corrientes desde hace veinte años. El lunes, mientras se trasladaba en su auto rumbo a Goya, chocó luego de sufrir una descompensación por la que fue internado y sometido a una angioplastia con tres stent coronarios, aunque hasta ayer evolucionaba favorablemente.

El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, salió a respaldar al ministro. “El doctor Cardozo iba manejando y sufrió un infarto. Estuve hablando con el doctor Vallejos en el Cardiológico, él sufrió una taquicardia maligna y luego se desvaneció”, contó al diario Epoca. “Entiendo que quedó aclarado que en la urgencia de llevar las vacunas a Goya, que está con un brote de coronavirus, hicieron eso, y quizás sea discutible pero también entiendo, desde mi punto de vista, que el ministro Cardozo está plenamente justificado”, agregó.