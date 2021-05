Ezpeleta | Dueño del geriátrico confirmó que trabajaba sin habilitación

Juan Carlos Prada, propietario del “geriátrico del horror” ubicado en La Guarda 621, en Ezpeleta, confirmo este miércoles que el lugar funcionaba sin contar con la habilitación municipal correspondiente. El hombre respondió ante la prensa sobre el hecho de que el lugar carecía además de las condiciones mínimas edilicias y de comodidad para el alojamiento de los pacientes.

Prada confirmó esa anomalía, pero dijo que “Hablé con la Municipalidad cuando esto (la pandemia -el 19 de marzo de 2020-) empezó y me dejaron las planillas con los protocolos para poder trabajar”.

“La gente de la Municipalidad me dijo que hasta que no termine la pandemia no pueden entrar a habilitar el lugar. La Municipalidad sabia que los abuelos vinieron desde otro geriátrico que tuve que cerrar”, aseguró Prada, quien ratificó que esa visita se dio el 4 de abril de 2020.

Consultados acerca de los remedios vencidos secuestrados por la Justicia, los familiares de los ancianos dijeron que “Todos en nuestras casas tenemos algún remedio vencido, pero acá (en el geriátrico) no se los dan a los abuelos, los remedios se los traemos nosotros”.

Finalmente, el propio Prada dijo que “Esto quedará cerrado y voy a hacer la habilitación, y si los familiares se quieren llevar a sus familiares se los llevarán”, cerro Juan Carlos.