Liberaron a Fabián Tablado “Soy consciente de lo que hice y estoy arrepentido”

Cumplió condena por asesinar a Carolina Aló.

Fabián Gerardo Tablado, el femicida de Carolina Aló, salió en libertad este viernes luego de cumplir una condena de 24 años en prisión. El asesino apuñaló 113 veces a su novia y ahora estará libre.

En diálogo con medios presentes a la salida del Penal de Campana, Tablado dijo estar que “Estoy arrepentido y no es verdad que no siento culpa. Estos años me sirvieron para reflexionar e incorporar valores que no tenía”.

El asesino dijo que “Me esforcé para ser una mejor persona. Yo pido perdón. Me siento más aliviado”.

Sobre lo que hará en libertad Tablado dijo que “Quiero terminar de estudiar abogacía. Sé que ahora va a costar por la condena social. Les pido perdón a todas las mujeres. Soy consciente de que hoy sería otra la condena porque eran otras las leyes las que me juzgaron”.

Por último se refirió a su familia: “A mis hijas les digo que las amo. Son mi vida”.

Quien se refirió a la liberación del femicida es el papá de Carolina, Edgardo Aló. El hombre dijo que Tablado “Es un hipócrita asesino que siempre dijo que no se arrepentía. Él sigue siendo asesino hijo de mil puta y lo va a volver a hacer”.

“Justicia sería tener a Carolina con nosotros. Si el juez está mirando esto que disfrute porque él también tiene una hija”, dijo Aló entre lágrimas, en declaraciones a Crónica TV. “Yo creo que Tablado no puede caminar por las calles de Tigre (donde vive la familia) porque la sociedad lo va a repudiar”, agregó.