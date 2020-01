“Todo empieza por casa”, el ejemplar castigo a un niño por robar un melón

Emotivo relato.

El usuario de Facebook Milton Gutiérrez hizo público un hecho que lo tuvo como protagonista hace muchos años para dimensionar la importancia de los valores familiares y la educación que pueden recibir nuestros hijos en casa. Lo utilizó para hacer referencia a la actitud de los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y el accionar de sus padres después del hecho.

La publicación se viralizó y en pocas horas fue compartida más de 6 mil veces, además de tener 10 mil Me Gusta. A continuación, el texto completo:

“Cuando tenía 6 o 7 le robé al verdulero del barrio donde mi madre compraba cada día y de fiado hasta fin de mes, un melón. Cuando llego a casa corriendo con el melón mi madre me preguntó de donde lo saque. Le mentí diciendo que Don Eduardo me lo había regalado”, comenzó su relato Milton.

“Mi vieja me miró, me hizo agarrar el melón, me agarró de las patillas y me llevó de punta de pie hasta la verdulería. Llegamos y le preguntó a Don Eduardo si me había regalado el melón. El viejo me miró y sonrió: esa fue mi SENTENCIA”.

“Mi vieja me hizo pedir perdón, puse el melón en el cajón y mi madre también le pidió perdón a Don Eduardo; me volvió a agarrar del pelo y volvimos a casa ( yo caminaba en el aire). Una vez en casa, cara a cara me dijo: nada de televisión (había 3 canales) y nada de salir a jugar ni amigos en casa por una semana (aparte de los 3, 4 chirlos y tirada de oreja)”.

“Mi esperanza era que mi viejo, al volver de trabajar, sea mi abogado y negocie la condena. PERO NO! No solo ratificó la condena si no que fue conmigo a la verdulería y nuevamente me hizo pedir perdón, y el también lo hizo. Pero además le pagó a Don Eduardo el melón que no se llevó”, cerró la anécdota.

“Cuento esta anécdota porque sin duda nada justifica no castigar (Educar) a tu hijo por el solo hecho de que lo sea. Puedo asegurar que esa semana me enseñó algo que hasta el día de hoy lo agradezco. TODO ESTO FUE POR ROBAR UN MELON!! Y cuando veo que 10 PADRES Y MADRES NO PIDEN PERDÓN A LOS PADRES DE FERNANDO por el asesinato de su hijo, ES CUANDO TE DAS CUENTA QUE TODO EMPIEZA EN CASA Y QUE LA SOCIEDAD INVOLUCIONO A TAL PUNTO DONDE UNA VIDA HUMANA VALE MENOS QUE UN MELON. QEPD ✝️ FERNANDO. FUERZAS A SU FLIA!!”.