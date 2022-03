Repudiables dichos de Flavio Azzaro sobre la víctima de violación grupal en Palermo

Flavio Azzaro generó indignación una vez más y recibió numerosas críticas en las redes sociales luego de sus repudiables dichos sobre la violación grupal contra una joven de 20 años en el barrio de Palermo.

Fue durante el ciclo que él mismo conduce en el canal Crónica TV, mientras debatía junto a panelistas, en que Azzaro volvió a «derrapar» con su misoginia.

«A mí me parece totalmente irrelevante saber si la chica consumió o no consumió. Es violación. No hay que ni debatirlo ese tema», opinó el periodista Gustavo Chapur, integrante del programa que intentaba poner en raya al conductor.

En ese momento, Azzaro sostuvo: «Pero si vos quisiste drogarte y en algún momento quisiste… estoy preguntando… no en este extremo, pero lo puede pasar a alguien que una persona quiera algo y después se arrepienta de ese algo, durante o después. En ese caso, ¿Cómo se evalúa?».

Luego, el periodista y conductor preguntó: «Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos…».

​»No, porque ella no estaba en capacidad de dar su consentimiento. Era incapaz en ese momento», lo interrumpió Chapur.

«​¿Y ellos? Pueden decir que también estaban drogados y que eran incapaces de entender si ella estaba drogada y era incapaz de entender si ella estaba drogada o no como estaba yo…», insistió Azzaro ante la atónita mirada de Chapur.

​»Existen orgías por voluntad propia, eh. Aunque acá ella mostraba que se quería escapar», dijo luego el conductor Crónica TV, que luego indicó: «Hay personas que se arrepienten de haber accedido a algo y cuando toma conocimiento público, dicen ‘yo no quería participar de esto'».

Críticas a Azzaro

​Los indignantes dichos de Azzaro generaron una ola de críticas en las redes sociales, en especial de mujeres y colegas.

«Azzaro no tiene que tener ninguna formación, no me interesa que se forme, es un infeliz que se lo comió el personaje y ojalá de ahora en más solo se tengan que fumar sus opiniones sus amigos y pareja», aseguró la conductora radial Galia Moldavsky.

«Basta de esta clase de forros irresponsables con espacios en los medios», pidió la periodista Sol Rodríguez Garnica en Twitter:

Basta de esta clase de forros irresponsables con espacios en los medios. pic.twitter.com/eU67Twta2u — Sol Rodriguez Garnica 💚 (@SolRGarnica) March 1, 2022