Florencio Varela celebra hoy su 129 aniversario

Florencio Varela celebra este jueves 30 de enero su 129º aniversario. La jornada se inició esta mañana con el acto oficial -declarado de interés municipal por el intendente Watson- en la Plaza ubicada en la calle 25 de Mayo entre Chacabuco y Maipú.

Luego de llevó adelante la celebración de Acción de Gracias, con el cierre a cargo del Trío de Arpas, en la Iglesia San Juan Bautista. Además, se descubrió una placa por los 15 años de la puesta en marcha del Museo Comunitario de Artes Visuales Histórico.

Durante la mañana quedó inaugurada la Muestra Aniversario, en el que se exhibirá la historia varelense mediante una exposición pictórica y fotográfica –de Orlando Ibáñez- más una muestra de Di Film, el archivo audiovisual más grande de América Latina.

Hoy celebramos un nuevo aniversario de nuestra querida ciudad, #VarelaCumple129 años de historia, cultura y pasión. Una ciudad que no deja de perder su esencia de pueblo. Estamos orgullosos de nuestras raíces y orgullosos de ser varelenses! #VarelaCumple129 #OrgulloVarelense pic.twitter.com/rQPn0R9a4z — Andrés Watson (@Andreswatsonok) January 30, 2020

Actividades vespertinas

Desde las 18 a las 00 hs., del 30 de enero al 1 de febrero, están estipulados diversos eventos y actividades para disfrutar en familia. En la plaza del casco céntrico habrá una kermesse deportiva, food -trucks, stands de emprendedores locales y productores hortiflorícolas. Además, el club Defensa y Justicia tendrá un espacio en donde se podrán incorporar nuevos socios y sorteo de camisetas del club local; habrá números artísticos y la Radio Municipal transmitirá en vivo.

Asueto administrativo

La Provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros declara esta celebración como día no laborable tanto para la Administración Pública como para el Banco de la Provincia de Buenos Aires. También será feriado optativo para la industria, el comercio y demás actividades que se desarrollan en nuestro distrito.

En adhesión a dicho decreto este jueves no hay atención al público en las oficinas del Edificio Municipal y todas sus dependencias. No obstante, quedan garantizados los servicios esenciales a la comunidad como seguridad y salud. En tanto, el servicio de recolección no se verá afectado.