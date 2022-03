Vendedor ambulante se masturbó delante de una pasajera en el colectivo

Una mujer fue víctima de exhibicionista que se masturbó frente a ella mientras viajaba en un colectivo por Florencio Varela. El pervertido sería un vendedor ambulante que frecuenta la zona de la estación de trenes.

El episodio ocurrió este martes, cuando Juana tomó el colectivo de la línea 324, ramal La Carolina, en la estación de Florencio Varela. «El colectivo iba prácticamente vacío, entonces me fui en el asiento de atrás para viajar mas cómoda», relató la mujer.

Detrás de ella subió un joven que trabaja como vendedor ambulante, al cual describió que vestía «camisa amarilla floreada y short de color naranja con dibujo negro. Tenía el cabello teñido de rubio», explicó.

Inmediatamente, el joven «me ofreció su producto que tiene en venta, le dije que no estaba interesada y se tranquilizó, pero al rato vi que tenia el miembro afuera del short», dijo con estupor Juana.

El joven exhibía, por el costado del short, su miembro, mientras se manoseaba frente a la mujer, que no pudo reaccionar: «casi me agarra un infarto; me quedé paralizada, no avisé a nadie porque estaba tan asustada que no sabia si estaba armado o no», aclaró.

«Cuando me bajé pedía a Dios que él no bajaras conmigo. Menos mal que siguió en el colectivo hacia La Carolina. No se donde habrá bajado», sostuvo Juana, que pidió «Por favor tengan cuidado con los chicos. A mis 60 me pasé, no me quiero imaginar que le puede hacer a los chicos», concluyó.

Cómo identificar una situación de acoso callejero y cómo reaccionar ante ella

El acoso callejero se produce cuando la víctima no tiene vínculo con el acosador y sucede en espacios públicos, medios de transporte y lugares privados con acceso público. Se manifesta a través de:

Silbidos.

Ruidos de besos.

Bocinazos.

Frases y gestos obscenos.

Roces intencionados.

Miradas intimidantes.

Tocamientos.

Masturbación.

Exhibicionismo.

Seguimientos con fin sexual.

Abuso.

Este tipo de acciones produce en las víctimas sensaciones muy negativas, como miedo, estado de alerta, bronca, asco, baja autoestima y estrés. Además, en ciertos casos genera en ellas un cambio de hábitos, como la evitación de lugares, la alteración de la rutina y la modificación de la vestimenta.

¿Cómo actuar ante una situación de acoso callejero?