Comerciantes de Florencio Varela piden poder trabajar

Comerciantes de Florencio Varela llevaron adelante una protesta para exigir por la reapertura de sus comercios. Aseguran que atraviesan una situación «crítica» y que miles de puestos de trabajo corren peligro.

La manifestación tuvo lugar en la peatonal Monteagudo, respetando el distanciamiento y utilizando barbijos. «No queremos contagiarnos, nadie quiere eso. El tema acá es que necesitamos trabajar. Pretenden que nos quedemos en casa esperando, pero se nos acaban los recursos y nos estamos endeudando para pagar los servicios y los alquileres», explicaron.

El pedido de los comerciantes es básciamente abrir al público de la zona, siempre «respetando los protocolos y siendo conscientes del cuidado que debemos tener. No veo por qué un supermercado al que concurren miles de personas todos los días sí abre y nosotros, que con suerte tenemos 10 clientes en un buen día tenemos que estar cerrado», expresó Mauricio, dueño de una tienda de ropa. «Entiendo que no vendemos artículos de primera necesidad, pero la primera necesidad para nosotros es trabajar, porque si no no comemos», indicó.

Desde el municipio que conduce Andrés Watson no informaron respecto de esta situación. La intención del intendente no es otra que la de dejar la decisión en manos del gobierno bonaerense, para no pagar el costo político de ser él quien solicite la excepción para los comerciantes.

Cabe recordar que semanas atrás fueron los feriantes de dos reconocidos paseos de compras quienes pidieron poder trabajar. Ambos pedidos fueron rechazados, pero la realidad indica que es muy difícil sostener el aislamiento para millones de personas que no tienen ingresos fijos y que, con suerte, han accedido a un bono de 10 mil pesos en 70 días.

«Para el comercio la cuarentena es criminal. Anuncian beneficios todos los días, pero dieron un bono insuficiente para 3 meses y nos piden que nos quedemos en casa. Es una locura, necesitamos trabajar», repiten.

El pedido de los comerciantes se extendió a otros puntos del distrito, como Bosques y el Cruce Varela.

Cabe destacar, que si bien hay rubros autorizados para la apertura, comercios de indumentaria, calzado y demás solo pueden realizar ventas a través del sistema Delivery/envios a domicilio.