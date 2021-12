Florencio Varela: condenas de hasta 16 años de prisión por la violación en manada de una adolescente

El Tribunal Oral 1 de Quilmes condenó con penas de entre 15 años y medio y 16 años de prisión a los diez imputados por la violación en manada de una adolescente ocurrida en 2019 en Florencio Varela.

Las condenas van en sintonía con el pedido del fiscal de la causa, quien había solicitado penas de 16 años para los acusados.

El ataque sexual se produjo la madrugada del sábado 30 de marzo de 2019 cuando Victoria, la víctima, fue a una fiesta en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela. Ahí vivió «lo peor que me pasó», según manifestó a la prensa.

La joven se animó a contar lo ocurrido y denunció que un grupo de hombres la drogó y abusó sexualmente: «Eran varios, primero me tiraron sobre una cama y después se turnaban para violarme», contó en aquel entonces.

Diez días después del hecho, Victoria se movilizó junto a amigos y familiares para exigir Justicia. Tras una larga lucha que incluyó movilizaciones y marchas para exigir la prisión de los acusados, ahora la Justicia dictaminó que estos sean condenados con prisión.

Al hacer su denuncia, Victoria atravesó todo el protocolo que se aplica a una víctima de violación: toma de testimonio, hisopados en cada una de sus partes para recoger los perfiles genéticos y el ADN.

“Empiezan a entrar todos en fila, me acuestan en la cama y me empiezan a violar”, continuó Victoria. “Lo que yo les quiero decir, chicas, es que no se callen. Estuvieron como tres horas violándome. Se turnaban entre ellos, ‘andá, ponelo en cuatro, te toca a vos’. Uno me agarraba la cabeza y me decía que se la chupe”. Su amiga que la llevó hasta ahí también aparece en su relato en el video, riéndose mientras la abusaban bestialmente desde el marco de la puerta.

Al día siguiente de difundir ese video, Victoria recibió una serie de audios a través del servicio de mensajes de su perfil de Facebook. Era una mujer de su barrio, madre de uno de los varones que acusó ante la Justicia y mencionó en el video. “Te voy a partir el alma si no retirás la denuncia”, le dijo.

A poco menos de tres años de aquella violación en manada, ahora la Justicia termina de llevar algo de tranquilidad a Victoria, revictimizada tras ese hecho aberrante por sus vecinos y usuarios de las redes sociales que descreyeron de su denuncia.