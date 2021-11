Florencio Varela: emotivo último adiós en el velatorio de Lucas González

Familiares, amigos y vecinos participaban esta tarde del velatorio de Lucas González, el adolescente asesinado por policías en el barrio porteño de Barracas. Cintia, su madre, sufrió una descompensación.

El velatorio de Lucas González comenzó a las 18.50 en la Cochería Colonial, ubicada en el Cruce de Florencio Varela, sobre Ruta 36 al 1200.

Minutos antes se vivió el momento más emotivo de la tarde, cuando arribó al lugar la familia de Lucas en una caravana de autos que estuvo acompañada por muchos bocinazos y que fue recibida por los aplausos de más de un centenar de personas que aguardaban fuera de la sala velatoria.

Al inicio del velatorio, Cintia López, la mamá de Lucas, sufrió una descompensación dentro de la sala. Ello motivó que una ambulancia llegara al lugar de inmediato y la asistiera personal médico.

Hasta las 20 se tratará de una ceremonia íntima a la que podrán ingresar solo los familiares más cercanos de la víctima. Luego se abrirá la sala permitiendo el acceso a los amigos.

Esa espera en el exterior de la cochería generó escenas de mucho dolor, con grupos de adolescentes consolándose entre sí.

Desde las horas previas, en las inmediaciones del lugar los jóvenes habían comenzado a juntarse, vistiendo remeras con la frase «Justicia por Lucas». «Fabián López, José Nievas, Gabriel Isasis, asesinos», decía una bandera blanca que podía verse en el lugar.

Policías detenidos

Los tres efectivos de la Policía de la Ciudad acusados del crimen de Lucas González se presentaron esta tarde y quedaron formalmente detenidos por el homicidio del adolescente.

Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva. Todos ellos se desempeñaban en la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

Los tres quedaron imputados por el delito de «homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones», el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.

LEE TAMBIEN: Quiénes son los tres policías acusados de asesinar a Lucas González en Barracas

Ayer, la madre Lucas González confirmó que donó los órganos de su hijo, por lo que su corazón «va estar latiendo en algún lugar del mundo». Además, convocó a una marcha a los Tribunales Federales para exigir justicia.

«Estoy muerta en vida. Me sacaron el corazón. Me sacaron todo, pero el corazón de mi hijo va a estar latiendo en algún lugar del mundo. Es un acto de amor muy grande. Alguien va usar sus pulmones, sus órganos le van a servir a alguien», sostuvo entre lágrimas Cintia López a la prensa.

Luego, el padre de la víctima anunció que se había organizado una movilización para el lunes 22, frente a los tribunales porteños. “Convocamos el lunes a una marcha pacífica con una vela y banderas argentina, en frente al Palacio de Tribunales. Que esto no pase más, que no pase un Lucas más. A mí no me importa la política, a mí me importa hacer justicia por mi hijo porque ya no lo tengo”, afirmó.