Florencio Varela: está postrado hace meses porque IOMA no le entrega su prótesis

Fernando Ariel Sánchez, vecino del barrio Santa Rosa, de Florencio Varela, continúa postrado debido a la falta de su prótesis. Su obra Social, IOMA, no le entrega la pieza artifical que deben colocarle en la cadera.

Casado y padre de una niña dos años, el oficial de la UPPL de Varela debe ser intervenido a fin de mes en el Sanatorio Güemes. Sin embargo, cree que eso no será posible debido al retraso en la entrega de la próstesis por parte de las vueltas burocráticas que pone IOMA.

En diálogo con el sitio InfoSur, la pareja de Fernando, Mayra, contó que desde el diagnóstico comenzaron un “injusto” peregrinar para lograr que IOMA le otorgue lo que los médicos piden. “Toda la medicación necesaria para su tratamiento fue rechazada en varias oportunidades. Intentamos que reconsideraran esas auditorías agregando resúmenes de historia clínica, prácticas de laboratorios, informes médicos”.

En el medio surgieron otros problemas, como el alto costo de los medicamentos. Pese a que les resulta imposible pagarlos, los consiguieron gracias a la solidaridad de un grupo que realiza donaciones.

Prótesis

Mayra relató que la primera empresa encargada de suministrarle la prótesis en realidad no existía. No tenía teléfono ni dirección, el médico no la conocía y nunca se presentaron para dar el material.

Lo que ellos suponen es que se trata de “una empresa fantasma”. La segunda empresa que debería haber provisto la prótesis, sorprendentemente según los dichos de Mayra, quisieron cobrarle una suma extra de 250 mil pesos.

Ya en el tercer intento, después de presentar un trámite de excepción, IOMA les comunicó vía mail que ya había proveedor nuevo. Esto fue el día 10 de enero, pero, para su sorpresa, tres días después le comunicaron que el proveedor es el primero.

“Nuevamente no tenemos ninguna explicación de porque otra vez IOMA elige este proveedor. Demás está decir que el médico lo vuelve a rechazar porque no es la prótesis solicitada. Ahora IOMA autoriza pero no lo que ellos pretenden entregar, sino una prótesis de menor calidad”.

En ese marco, Mayra remarca que “lo más triste es que perdimos la fecha de la cirugía del 27/12/19, ya que fue suspendida por no contar con la prótesis. Ahora fué reprogramada para el 24/1 y continúa la incertidumbre para mí familia”, aseguró. “No pedimos que se nos regale nada, que IOMA cumpla con lo que corresponde”.

Fuente: Infosur