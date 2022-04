Hermana de Nataly Gonzalo, víctima de mala praxis: necesita una silla postural

La familia Gonzalo vuelve a ser golpeada por un hecho muy doloroso y busca ayuda de la comunidad. Mientras siguen la búsqueda de Nataly, desaparecida hace 10 años en el rio de Hudson, ahora su hermana Judith, de 17 años, fue víctima de mala praxis en el hospital Mi Pueblo y quedó parapléjica.

Daiana, otra de las hermanas de Nataly, publicó en sus redes sociales un mensaje en donde explicó que Judith Gonzalo está actualmente con internación domiciliaria. «Ella sufrió una mala praxis el día 17 de marzo de 2021 en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Quedó parapléjica con una traqueotomía y una sonda», indicó la joven.

De acuerdo con el relato de la joven y de Estela, madre de las hermanas, Judith ingresó a quirófano aquel 17 de marzo para ser intervenida en una operación de apéndice. Pese a que era una intervención programada y con estudios previos, algo salió mal.

«Ella entró caminando y bien. Le habían dado turno para la operación con todos los estudios previos bien. Debimos hacer un escándalo porque pasaban las horas y ella no salía de quirófano. Cuando salió era otra persona. A mi hermana la sacaron parapléjica», denunció Daiana.

«Recurro a esto porque pedí ayuda en todos lados y ya no sabemos que más hacer. No podemos conseguir la silla que Judith necesita. Hace un año que no ve el sol, no sale afuera por su dificultad” explicó Daiana.

Cómo ayudar

Daiana indicó que quienes puedan colaborar pueden hacerlo “Con 5 o 10 centavos, con lo que sea o la silla» directamente, si es que alguien tiene cuenta con esa posibilidad. «Se lo agradeceríamos de corazón. No obligamos a nadie y es para la silla. Intentamos comunicarnos con gente que hace estas cosas, pero no nos contestaron el mensaje. Desde ya muchas gracias».

Para colaborar, se puede donar dinero al CBU: 0000003100011224178985; Alias: gonzalodaiana15. También pueden contactarse con ella al celular 11-3695-4314 o en Facebook al perfil Day Gonzalo.