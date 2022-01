Florencio Varela: miles de vecinos afectados por la falta de agua

Miles de vecinos de Florencio Varela sufren por estas horas la falta de agua y así lo hicieron saber en las redes sociales y con mensajes a Periódico El Progreso. Aseguran que ni la empresa encargada del servicio AYSA, ni el municipio les dan respuestas.

Beatriz Salcedo, de Barrio Alpino, «Cada vez estamos pero; ya van tres días que no sale una gota de agua en el Alpino y alrededor… creo que en todo Varela; es una vergüenza que con la ola de calor no tengamos agua y tener que decirle a los chicos que no se pueden mojarse porque no hay agua ni para tomar… alguien que haga algo por favor».

«En el Cruce Varela estamos con muy baja presión de agua y hace días que tenemos problemas con el suministro. Hace mucho calor y no podemos contar con agua para hidratarnos ni bañarnos, es una locura», se quejaron otros vecinos.

De acuerdo a un relevamiento que pudimos hacer en los últimos días, barrios como Pico de Oro, Villa Vatteone, San Luis, Santa Ana y Chacabuco sufren problemas desde hace días. Algunos incluso desde hace semanas están sin una gota de agua.

La localidad de Bosques es una de las más afectadas. Allí, algunas familias sufren la falta de suministro desde hace semanas. Horacio, vecino de esa localidad, envió un mensaje a este medio para señalar que «Hicimos varios reclamos pero no obtenemos respuestas. Llamamos al municipio y no saben qué ocurre, es insólito que nadie te da una contestación mientras nos morimos de calor», expuso.

Cabe recordar que a fin del año pasado, la presidenta de AySA, Malena Galmarini, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente Andrés Watson, participaron de un acto en el que se celebró la puesta en servicio de la Planta Depuradora Florencio Varela, la cual se informó «beneficiará a más de 10 mil vecinos y vecinas del complejo habitacional La Hormiga del barrio Santa Rosa».

En ese momento, Galmarini había señalado que la empresa presentó «al intendente todos los proyectos que tenemos hacia adelante para Florencio Varela» a fin de mejorar los servicios. Mientras tanto, el agua falta en miles de hogares y el enojo de los vecinos aumenta.

Reclamos AYSA

Ante cualquier falla en el servicio de AYSA, podés presentar tu reclamo personalmente en las oficinas más cercanas a tu domicilio, llamando gratis al 0800-321 -AGUA (2482) o a través de la oficina virtual en el sitio de AySA. Si el servicio es inferior al establecido en la normativa vigente o no se atendió en tiempo y forma tu reclamo, podés recurrir a la web de reclamos del gobierno nacional INGRESANDO ACÁ.