Desgarrador relato: Pai Umbanda mostraba pornografía a sus nietas y abusaba sexualmente de ellas

Mientras la Justicia avanza con el juicio a Ramón T., presunto Pai Umbanda acusado de abusar de sus nietas en Florencio Varela, en las últimas horas se conoció el relato de una de las víctimas. La joven, menor de edad al momento de los hechos, brindó un testimonio estremecedor ante los jueces, al recordar que su abuelo le mostraba material pornográfico y que luego la violaba.

El caso que se investiga ocurrió entre los años 2016 y 2018 en una vivienda del barrio La Emeralda, de Florencio Varela. Fue en octubre de 2018 en que una adolescente escapó de su casa para denunciar que su abuelo, Ramón T., abusaba sistemáticamente de ella. A su relato se sumó luego el de su hermana, también menor de edad, quien confirmó lo ocurrido y reveló que ella también era víctima de su abuelo.

El caso tomó trascendencia mediática, en especial luego de que las menores involucraran también a su mamá, una joven de 36 años identificada como Débora T., hija del principal acusado. En su relato, las adolescentes manifestaron que su madre era cómplice y las «entregaba» a su abuelo para que éste las violara.

«Mi abuelo me violó»

Durante el juicio, se conocieron los testimonios de las dos hermanas que fueron víctimas de los abusos de su abuelo. Uno de esos relatos dados a conocer por la periodista Romina Martínez Parfeniuk, es el de L., quien contó ante el tribunal que “tenía 14 años» cuando «mi madre me dijo que tenía que comenzar con los rituales para ayudarla y ayudar al abuelo. Me obligaron a desnudarme y a acostarme desnuda en una cama junto a ellos… Me hicieron ver unos videos pornográficos para que aprendiera y no me pasara nada en la calle”, indicó.

“Mi abuelo me violó, lo hizo tres veces más y, cuando me negué, mi mamá me dijo «Sos una puta», fueron las palabras de la víctima, quien hoy es mayor de edad.

Por su parte, C., la otra víctima, declaró en Cámara Gesell que su abuelo y su madre la obligaban a “hacer cosas feas, trabajaban con el cuerpo”. La joven indicó que los acusados le compraban ropa nueva para «recompensarla», un modus operandi que también padecía su hermana L. “Mi madre hizo que esté con mi abuelo, mi abuelo me abusó”, fue el testimonio que repitió.

Para el fiscal Marcelo Selier, Ramón T. debe responder como autor penalmente responsable del delito reiterado de «Abuso sexual con acceso carnal agravado por aprovecharse de la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad y suministrarle material pornográfico». En el caso de su hija Débora, la acusación es la misma aunque bajo la calificación de «partícipe necesario».

Para el funcionario judicial, tanto Ramón T. como su hija Débora son culpables, por lo que pidió condenas de 14 años y 6 meses y 13 años y 8 días de prisión respectivamente. El fallo, según adelantó DataJudicial, se dará a conocer la próxima semana.