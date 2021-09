Florencio Varela: penas de 6 a 16 años de prisión a policías que extorsionaban a un comerciante

El Tribunal Oral N° 3 de Quilmes dio a conocer días atrás las condenas a cuatro ex policías de la comisaría Sexta de Ingeniero Allan, en Florencio Varela, acusados de extorsionar a un carnicero de la zona a cambio de no dejarlo detenido. Según la resolución de los magistrados, los ex uniformados de la Bonaerense deberán cumplir penas que van de los 6 a los 16 años de prisión y 10 de inhabilitación para cada uno de ellos.

Los hechos se dieron en febrero de 2018 cuando personal del servicio de calle de la seccional de Ingeniero Allan observó, en calles 1246 y 1211, a “dos hombres en una actitud sospechosa dentro de un Fiat 147 de color azul”, quienes “intentaron evadir el control, hasta que fueron interceptados”; tal consta en las actuaciones. En el juicio oral se acreditó que luego se les solicitó dinero para no iniciarles una causa.

Los doctores Darío Hernández, Alejandro Portunato y Alicia Anache, del TOC 3 de Quilmes, hicieron lugar a los planteos expuestos en los alegatos por el fiscal Andrés Nieva Woodgate, por lo que se condenó a Carlos Montequiari a la pena de 16 años, accesorias legales y costas e inhabilitación especial de 10 años como “partícipe necesario del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida por un funcionario público y por la participación de más de tres personas; coautor de extorsión en grado de tentativa”.

En el caso de Germán Madueño, recibió una condena de 12 años y 10 de inhabilitación especial como “coautor de extorsión, en grado de tentativa y coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida por la participación de más de tres personas”.

En tanto que el ex oficial Antonio Hooper y el ex oficial subayudante Marcelo Bordón fueron condenados a 6 años de prisión y 10 de inhabilitación especial para cada uno por hallarlos responsables de los delitos de “coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida por la participación de más de tres personas”.

Vale remarcar que otro de los implicados, Carlos Tortorella, fue condenado por el Tribunal Oral N° 1 en un juicio abreviado.

El caso

El viernes 23 de febrero de 2018, por lo que figura en la causa, personal del servicio de calle de la seccional de Ingeniero Allan observó en 1246 y 1211, de esa localidad, a “dos hombres en una actitud sospechosa dentro de un Fiat 147 de color azul”, quienes “intentaron evadir el control, hasta que fueron interceptados” y llevados a la comisaría por “averiguación de ilícito”. Hasta aquí, un operativo de rutina.

Sin embargo, uno de los “sospechosos”, de profesión carnicero (la víctima), ya demorado, había llamado a su esposa para pedirle que fuera a la seccional “a solucionar el problema”, sugerencia que habría repetido uno de los policías desde el mismo teléfono del aprehendido.

Sospechando que algo irregular estaba pasando, la mujer llamó a su abogado, tras lo cual se contactaron con la Auditoría de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad, que comunicó el caso a la fiscalía en turno para iniciar la investigación.

