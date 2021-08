Florencio Varela: Vecinos indignados piden más frecuencias de colectivos

Vecinos del barrio San Jorge, en Florencio Varela, se mostraron indignados por el pésimo servicio de la línea de colectivos 500. Aseguran que deben esperar hasta una hora y media para poder viajar, y piden que aumenten las frecuencias.

Jorgelina, una de las habituales usuarias de la linea 500, envió un mensaje a Periódico El Progreso en donde contó lo que debe padecer a diario: “Es una vergüenza lo que tenemos que soportar, para viajar 15 minutos tenemos que esperar casi dos horas a que pasen los colectivos de la linea 500”, y agregó que “Da bronca que nadie interceda ni controle”.

En diálogo con otros vecinos del mismo barrio, aseguran que esto ocurre “todos los días”, por lo que muchos no tienen otra opción que caminar. Uno de ello es Mauricio, que realiza el trayecto desde San Jorge hacia Varela centro.

“Tarda muchísimo en venir, a veces para no seguir esperando me tengo que ir caminando… son como cincuenta cuadras pero tardo menos que si me quedo esperando el bondi”, dice resignado el joven.

Otros vecinos indicaron que es difícil poder llegar a tiempo a trabajar dado que ya no existen referencias horarias para saber a qué hora estar en la parada para tomar el colectivo.

“El tema (problema) de los colectivos es histórico en Florencio Varela, seguimos esperando que el municipio interceda o que la empresa mejore la prestación porque es un servicio que no funciona”, reclamaron.