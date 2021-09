Frente de Nadie: ministros bonaerenses pusieron su renuncia a disposición de Kicillof

El gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires también puso a disposición del gobernador Kicillof su renuncia. La noticia fue confirmada por la ministra de Gobierno, Teresa García, en diálogo con radio La Red.

“Nosotros hemos puesto a disposición nuestro lugar de responsabilidad al gobernador y el gobernador tendrá que tomar la decisión de elegir con qué equipo quiere seguir y con quién diseñará su gabinete futuro”, sostuvo García.

La funcionaria bonaerense dijo que la decisión es “lógica” y responde a la “responsabilidad” que tienen todos los funcionarios que forman parte de la administración pública.

“La derrota no es algo nacional, tiene que ver con todos, intendentes, gobernadores, si algo no funciona y la gente cree que no funciona no es responsabilidad de uno solo. Creo que ninguno de nosotros es imprescindible, todos somos reemplazables, y somos reemplazables en la medida que no interpretamos bien lo que la gente espera de nosotros”, señaló García.

“Todos los funcionarios públicos, después de una elección en la que uno es derrotado, tienen que poner a disposición de quienes conducen el destino de la provincia, o de donde sea, la renuncia”, añadió.