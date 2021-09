“Fuera Mayra, fuera”: vecinos de Bernal Oeste protestan frente a la Municipalidad de Quilmes

Unas quinientas personas marcharon este jueves hacia la Municipalidad de Quilmes, reclamando por la calidad de vida en distintos barrios de Bernal Oeste; aseguran que faltan cloacas, asfaltos y servicios para una zona de la que “Mayra Mendoza se olvidó”.

En horas de la mañana, una multitud llego al edificio de la calle Alberdi, encabezada por la organización social “Movimiento Teresa Rodríguez”.

“Es una zona que no tiene asfalto, que está en el olvido. Roban a los vecinos y no hay cloacas. Las calles figuran asfaltadas pero no están asfaltadas. Queremos tener una respuesta de la intendenta, no se puede vivir de la forma en la que vivimos. Estamos en el olvido”, sostuvo una de las manifestantes respecto de las condiciones en las que viven en Bernal Oeste.