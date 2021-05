Furor por un vecino de Florencio Varela que es el “doble” de Maradona

En TikTok, una usuaria no pensó que se volvería viral gracias a un familiar. Todo comenzó cuando lo filmó haciéndole un chiste, pero la gente se sorprendió por el parecido con Diego Maradona.

Si bien tiene apenas 700 seguidores, es una cifra que cambia constantemente porque le piden que suba más videos con “El Diego de Florencio Varela”, de donde es oriundo.

En solo un día, el video en el que muestra al parecido del “Diez” tiene más de 19 mil “me gustas” y comentarios como: “Fua, el Diegote”, “El Diego revivió”, “Este es otro hijo del Diego, sin dudas”, “¿Te imaginás tenerlo en tu casa? Le pongo la 10 todos los días”.

Es que todavía no se puede superar su pérdida y todos recuerdan a la leyenda del fútbol argentino. Por eso el video tuvo miles de reproducciones y comentarios.

El hombre en cuestión se llama Ismael Yapura y no es la primera vez que lo confunden con Diego. Recordó que en unas vacaciones en Santa Teresita estaba jugando al fútbol y la gente se acercaba a sacarse fotos con él. “O cuando caminaba por la peatonal vestido con el equipo de la Selección Argentina de fútbol, también los turistas me pedían fotos porque me confundían con él”, recordó entre risas.