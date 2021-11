Gastronómicos de Berazategui denuncian «hostigamiento» de parte del municipio

Empresarios gastronómicos de Berazategui se muestran molestos por estas horas con la Municipalidad por lo que consideran «una persecución» en su contra. Piden trabajar tranquilos para continuar con la reactivación del sector, muy golpeado en el último año y medio, y aseguran que son víctimas de «hostigamiento» de parte de algunos funcionarios.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que «Con la pandemia perdimos mucho dinero, estuvimos demasiado tiempo sin poder trabajar y cuando nos habilitaron lo hicimos en cuentagotas, con pocas mesas y facturando muy por debajo de lo necesario para sostener el negocio en pie», tal como sostuvo el propietario de un reconocido bar de la zona céntrica.

«Ahora que las restricciones bajaron intentamos traer al bar a artistas que canten o alguna banda de música como para incentivar que la gente venga, pero los inspectores municipales no impiden trabajar con tranquilidad», aseguran, al tiempo que denuncian que muchos bares de la zona de Plaza San Martín, por ejemplo, sufrieron «aprietes» o directamente fueron clausurados por contratar alguno de esos espectáculos.

Otra de las quejas de los gastronómicos es que la gente no pueda bailar en los locales habilitados como bares o pubs. «Pones música y mucha gente se para para bailar un poco (tampoco se vuelve un boliche), pero tenemos a los inspectores en la puerta que te clausuran a los dos segundos, es como que estamos todo el tiempo en la mira por cosas insignificantes», confió el dueño de otro bar.

Parra, el apuntado

El apuntado por los gastronómicos es el secretario de Comercio municipal, Juan Manuel Parra. «Está queriendo hacer buena letra con el Intendente pero nos tiene con la soga al cuello; tiene que entender que solamente queremos trabajar, no puede ser que nos aprieten todos los días cuando hay cientos de familias que dependen de que a los gastronómicos nos vaya bien», sostuvo la dueña de un reconocido bar.

Parra es apuntado por algunas multas impuestas desde su Secretaría, pero especialmente por el pésimo trato con los trabajadores. «Con el Intendente estamos muy bien, de hecho él fue quien nos permitió armar este polo gastronómico en el centro de Berazategui, estamos muy agradecidos; yo creo que no sabe cómo nos trata Parra si no, no se entiende como sigue en su cargo», apunta.

«El hostigamiento de esta persona (Ndr: Parra) y de sus trabajadores es constante, todo el fin de semana tengo a los inspectores parados en la puerta del bar», asegura otro de los afectados, quien explicó que «ni nosotros los que trabajamos de esto, ni la gente que quiere distenderse un rato la terminamos pasando bien; no se puede estar toda la noche con un inspector mirándote para ver cómo puede clausurarte».

Otro de los hechos que desató la bronca de los gastronómicos es la celebración por el Día de la Autonomía, cuando casi 70 mil personas se reunieron en la Plaza San Martín y bailaron con Karina La Princesita el día sábado. «No nos parece mal el festejo, todo lo contrario, nos parece bárbaro. La cuestión es ¿Por qué se hizo un recital, con exceso de ruido y gente bailando cuando a los bares no se nos permite nada de eso? no es justo», coincidieron.