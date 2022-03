Gerardo Rozín atraviesa un delicado estado de salud

El conductor y periodista Gerardo Rozín, de 51 años, se encuentra «muy delicado» debido a un tumor cerebral del tipo maligno. Desde Telefé, en donde conduce el programa «La peña de Morfi», emitieron un comunicado pidiendo «Respeto y cautela».

En noviembre del año pasado, Rozín había explicado que “Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien”, dijo en esa oportunidad, antes de ausentarse por un mes.

“Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”, le contaba a este medio. “Estoy bien”, sumaba.

«Estoy bien, me pegué un susto y tuve miedo», había explicado el periodista, quien destacó el cariño recibido de parte de su compañera Jésica Cirio, los músicos y el equipo de producción.

[#LaPeña] Arrancó el mejor programa del año 🥳 ¡Buena música, rica comida y mucho humor anticipando el 25 de mayo 🇦🇷 ¡No te lo pierdas! Mirá en vivo en https://t.co/ws7Ef8ovC9 📲 @gerardorozin @jescirio pic.twitter.com/NociFKYNSE — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) May 23, 2021

En 4 de abril pasado, Cirio comenzó el programa adelantando que «Gerardo no va a estar hoy por una arritmia». Luego brindó tranquilidad: “No se preocupen porque está bien”, explicaba. Ese mismo día, Rozín respondió una consulta de este medio y dijo sentirse “bien”, pero “descansando por el día”.

El domingo siguiente, vía Zoom y antes de ausentarse por completo del ciclo, decidió reaparecer para hablar sobre lo que le estaba sucediendo: “Me quería sumar un ratito, no quiero interrumpir la dinámica del programa que está bastante buena. El domingo pasado me ausenté por un día, dije ‘me voy a hacer unos estudios’ y en rigor lo que hemos resuelto es que me voy a tomar unos días más”, explicaba.

Rozín contaba que se iba a tomar una licencia para concentrarse en su recuperación. “Ando con unos problemas de salud que afortunadamente pintan bien y son arreglables, nada más grave de lo que por suerte pudo ser, pero que requiere hacerme estudios y trabajar en el asunto”, declaraba ante su público fiel que le enviaba cálidos mensajes por las redes sociales del programa.