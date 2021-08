Guerra narco en Florencio Varela: Berni le echó la culpa a la justicia y fue abucheado por los vecinos

En medio de la guerra narco que atemoriza a los vecinos de Florencio Varela, en especial a los de las localidades de Bosques e Ingeniero Allan, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se hizo presente en el lugar y, lejos de toda autocrítica por la inacción policial y del Estado en el flagelo de la droga, le apuntó a los jueces.

Durante la balacera del miércoles tres personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas, entre ellas un niño de 12 años. Durante el tiroteo entre narcos, se efectuaron más de 54 disparos, de acuerdo al testimonio de los vecinos.

Un testigo del hecho dijo a los pesquisa que los dos hombres que murieron eran conocidos en la zona por los apodos de «Yaka” y “Tadeo”, que ambos eran de nacionalidad paraguaya y que fueron vistos en el lugar vendiendo estupefacientes y armados.

Esta tarde, Berni fue al lugar y aseguró a la prensa que el 28 de julio pasado la policía pidió siete allanamientos y la detención de uno de los señalados autores del enfrentamiento aunque aún no le fueron otorgados por la Justicia.

En tanto, dijo que fue a visitar a los padres de la joven muerta de un balazo, y que desde hace días reclaman allanamientos para dar con «el responsable de esto».

«El día 28 de julio, hace menos de un mes, pedimos la detención de uno de los autores de esto. El 28 de julio. El juez todavía no nos dio los allanamientos. Siete allanamientos pedimos y uno de los que buscamos es el autor de esto», expresó.

Y al ser increpado por vecinos por la presunta connivencia policial con narcos, dijo: «Le voy a decir una cosa: en mis años que transité en seguridad he detenido a los narcotraficantes más importantes del mundo, he puesto preso a jefes de policías, he puesto preso a jueces federales. No tengan ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para poner preso a algún policía que tenga que ver con esto».

«Si los vecinos quieren investigación, vamos a hacer una investigación. Hace menos de un mes pedimos allanamientos. Esta es la Justicia que tenemos: no sabemos si los jueces no nos dan los allanamientos porque no quieren trabajar y son vagos, porque no tienen capacidad para llevar adelante una investigación o porque simplemente son cómplices», concluyó.