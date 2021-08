Guerra narco en Florencio Varela: los vecinos, furiosos con el Intendente Watson y la Policía

Tres personas fueron asesinadas a balazos y otras dos resultaron heridas, entre ellas un niño de 12 años, durante un tiroteo entre narcos, en el que se efectuaron más de 54 disparos en la localidad bonaerense de Florencio Varela, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

El primero en hablar este jueves fue Carlos, papá de Milagros Saavedra (18), la adolescente que murió al quedar en medio de la balacera. El hombre aseguró estar dispuesto a hacer «justicia por mano propia» al asegurar que «Me arrancaron a mi hija, me arruinaron la vida».

Acerca del rol de la policía de Florencio Varela, Carlos aseguró que «La Policía venía y no hacia nada, (los narcos) le daban 100 mil pesos al comisario, no le daban dos monedas. Eso lo saben todos los vecinos pero nadie dice nada por miedo, pero yo no tengo miedo ya», y dijo que «Miedo no tengo, ¿Que miedo voy a tener si me arrancaron un pedazo de mi corazón?», al tiempo que anticipó que «si me tengo que comprar un revolver y hacer justicia por mano propia lo voy a hacer, ¿Que voy a esperar? ¿Que me maten otro hijo? no me importa mas nada».

Por la mañana, decenas de vecinos se presentaron en la comisaria de Bosques para exigir justicia y reclamarle a la Policía por una presunta complicidad con los narcos involucrados.

En ese sentido, una vecina del barrio, llamada Cinthia, contó esta mañana a C5N que se escucharon «más de 50 tiros», que la ambulancia que trasladó a uno de los heridos «tardó una hora y media» en llegar y que el baleado «no era del barrio». Sostuvo además que en la zona «Siempre se escuchan tiros, no salimos porque una bala perdida nos puede matar. Tenemos miedo, a veces no queremos salir ni a comprar», aseguró.

Además, un testigo del hecho dijo a los pesquisa que los dos hombres que murieron eran conocidos en la zona por los apodos de «Yaka” y “Tadeo”, que ambos eran de nacionalidad paraguaya y que fueron vistos en el lugar vendiendo estupefacientes y armados.

El enojo con el Intendente

El otro apuntado es el Intendente Andrés Watson, quien hasta el momento de esta publicación no hizo comentarios en público ni a través de sus redes sociales acerca de lo ocurrido. Para los vecinos, el jefe comunal «Es el gran responsable, por que está dejando que maten a los pibes del barrio para que los narcos y la Policía hagan sus negocios. Tiene que dar la cara en el barrio Watson», sostuvieron.