Habló Iván, el joven que mató a su perro en Berazategui

Iván Luque, el hombre denunciado por maltrato animal en la localidad de Juan María Gutiérrez al matar a su perro, justificó su accionar al señalar que el can había atacado a su hijo de dos años.

El joven de 29 años explicó que «negro», el perro en cuestión, «No sólo le dio un tarascón, sino que lo atacó» a su pequeño hijo, quien tuvo que recibir puntos de sutura en la cabeza y que afortunadamente se encuentran fuera de peligro. «Nos quedamos tranquilos por que los médicos nos dijeron que el nene estaba bien. Tiene todas las vacunas. Le dieron unos puntos de sutura pero está bien», informó.

Acerca de lo que hizo con el animal, Luque sostuvo que «Con la desesperación de tener a mi nene ensangrentado, a mi mujer y a mi bañados en sangre, sinceramente lo agarré (al perro) y lo llevé para atarlo en el fondo. En ningún momento recuerdo que lo levanté… para mí lo dejé atado, no recuerdo haberlo dejado como lo vi en el video», aseguró.

Al mismo tiempo, el denunciado desmintió que haya atado el hocico del can para que este no ladrara al momento de ser sacrificado: «El perro no tiene atado el hocico, lo llevé al fondo y lo até, pero no es cierto que tiene el hocico atado como se dijo»

Por último, manifestó que «lo que menos esperábamos es una acusación así, y menos la repercusión de todo esto. Pensé que se iban a preocupar por mi hijo, no por mi perro».

El brutal hecho ocurrió en una vivienda de la calle 461 al 2000, en la localidad de Juan María Gutiérrez. Allí, una vecina se animó a filmar por sobre un muro de su casa la brutalidad de su vecino.

Ahora, Luque fue denunciado formalmente en la fiscalía y se le inició una causa por infracción a la ley 14.346 (Maltrato animal), a cargo de la doctora Pane. Sin embargo, no fue detenido y quedó en libertad, aunque afronta penas por hasta un año de prisión.