Hallan 4 millones de vacunas vencidas que el gobierno de Macri nunca entregó

El ministro de Salud, Ginés González García confirmó el hallazgo de 4 millones dosis de vacunas vencidas en un frigorífico del barrio porteño de Constitución. Tienen un valor total de que ronda los 1.400 millones de pesos.

Se trata de dosis de las vacunas Prevenar 13, contra el neumococo; Sabin Oral antipoliomielítica; anti cólera y DPT-A, la triple contra la difteria y el tétanos. El Ministerio confirmó que los fármacos nunca se utilizaron y por este motivo se encontraron vencidos, es decir no aptos para su aplicación.

La compra había tenido un costo de alrededor de 1.403 millones de pesos y el almacenamiento en parte de las instalaciones de un frigorífico porteño implicó un extra de 15 millones de pesos. Sin embargo, todo ese dinero se perdió ante la falta de distribución por parte de las autoridades sanitarias de la cartera que durante la gestión de Macri condujeron Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, y que luego fue degradada al rango de secretaría con su consecuente desfinanciamiento.

Un día llegó una boleta al @msalnacion de un frigorífico. Querían cobrar el depósito de vacunas recibidas en 2018, que jamás llegaron a la gente. Dosis vencidas, coberuras de vacunación deficientes (afectando a los más pobres) pérdidas al Estado por $ 1.400 milones. pic.twitter.com/6l0jokf8TO — Diego Pietrafesa (@diegopietrafesa) August 19, 2020

El gobierno nacional estimó que el monto que le demandará al Estado el procedimiento reglamentado por las autoridades sanitarias para la destrucción de vacunas vencidas será de alrededor de 5 millones de pesos.

«No sé cómo explicarlo, en el fondo es un gobierno que no le importa la gente porque gastar la plata y que el bien no esté a disposición de la gente porque no se distribuyó no sé cómo se llama eso», lanzó Ginés en declaraciones a la prensa.