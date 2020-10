Hombre descuartizado en Bernal: hallan 4,5 kilos de drogas en la casa del horror

Investigan el móvil del crimen.

La Policía de Bernal halló 4,5 kilogramos de cocaína y marihuana en la vivienda donde el martes se encontraron los restos de Rodrigo Cristaldo, el vecino de Bernal que estaba desaparecido desde el 5 de octubre.

Tras el macabro hallazgo, los investigadores realizaron un allanamiento en la vivienda ubicada en Zeballos y Ayacucho. Allí se incautaron 2,5 kilos de cocaína y 2 kilos de marihuana, además de seis tipos distintos de ácidos destinados a su comercialización.

Cabe recordar que el dueño de la propiedad, Antonio Roberto Ansaloni, escapó momentos antes de que la Policía llegara hasta su domicilio. El hombre, principal sospechado por la muerte de Cristaldo, se fugó por un patio trasero de la vivienda.

Maximiliano, hermano de Rodrigo Cristaldo, sostuvo en declaraciones a TN que «Mi hermano era discapacitado, venía y le daba una mano en la limpieza (a Ansaloni). Un día se da cuenta de que tiene una cocina de cocaína y armas, y ahí hay una pelea muy grande», explicó.

El hombre añadió que «a este tal Antonio le dijo ‘mirá en el problema en el que me podés meter, por qué no me decís. Puedo caer preso y con la enfermedad mía no puedo tener problemas’, desde ahí este tipo juró que lo iba a dejar caminar y el día que lo agarrara lo iba a cortar en pedacitos».

De acuerdo con su testimonio, este hombre se enteró que su hermano estaba «dando vueltas en la villa porque corta el pelo gratis, por eso lo conocen en toda Itatí, y un albañil lo vio salir de ahí con Rodrigo», quien padecía de un problema de salud en el cerebro

La investigación por el homicidio de Cristaldo está a cargo del fiscal Leonardo Sarra, de la UFIJ Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes. En tanto Clarissa Antonini, de la Fiscalía Nº 20 especializada en temática de drogas, hace lo propio en la causa por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.