Hospital de Berazategui: embarazada llegó con fiebre, no la atendieron y perdió a su bebé

Por Nicolás Santomé

Una grave denuncia contra el Hospital Evita Pueblo de Berazategui se conoció en las últimas horas, luego de la muerte de un bebé en gestación. La familia denuncia negligencia por la falta de atención del personal de salud, al que acusan de “abandono de persona”.

Todo ocurrió el domingo por la noche, cuando Camila Mansilla, de 20 años y vecina del Barrio San Juan, embarazada de casi cuatro meses llegó al hospital con dolores abdominales y fiebre.

Nerina, cuñada de la joven, habló con Periódico El Progreso y detalló lo ocurrido: “Yo estuve con ella en todo momento. Cuando entramos por la guardia, a eso de las 20:40 horas, la médica que la recibió le dijo que por protocolo debía hisoparse para descartar que fuera Covid positivo y la mandaron a la casa, pero ella estaba muy dolorida, sabíamos que no era Covid”, sostuvo (NdR: el hisopado resultó negativo este lunes).

Al regresar a su hogar, Nerina intentó calmar la fiebre de su cuñada, aunque sin éxito. Ante esa situación, decidieron regresar alrededor de las 22:30 horas: “Nos dejaron en una cama sin atendernos, hasta que en un momento mi cuñada rompió bolsa y comenzó a perder sangre”, recordó Nerina. “Nos dejaron solas y en un momento el bebé salió y se me cayó en las manos”, indicó.

Minutos después, la familia comenzó a increpar al personal de Salud por lo que consideran un caso de negligencia médica. Así lo dejaron claro en un video que compartieron este mismo lunes:

Por el momento, Camila quedó internada en el Hospital: “Ella está destrozada anímicamente, y físicamente sigue mal. Nosotros no vamos a parar hasta que todo el mundo sepa lo que está pasando, porque no puede ser que no te quieran atender si tenés un poco de fiebre. Mi cuñada llegó con signos de un aborto espontaneo y casi se muere desangrada porque no la quisieron atender, y encima perdió a su hijo”, expresó Nerina, quien adelantó que convocarán a una marcha frente al hospital para visibilizar lo que ocurrió.

Antecedentes

Cintia Becerra es una joven que, según contó al conocer el caso de Camila Mansilla, pasó por una situación similar en el mismo hospital: “¿Hasta cuando este hospital Evita pueblo va a seguir teniendo ese personal?” se preguntó. “Hace un mes perdí a mí bebé, hicieron abandono de persona conmigo totalmente sola, mí marido tuvo que ser mí partero”, recordó.

“Pasé por las peores cosas: me dejaron más de 8 horas en la misma cama que tuve a mí bebé con todo lo que había de pérdidas, me dejaron sin limpiarme y tuvo que intervenir mí tío para que me hicieran un raspado. Encima sin anestesia, porque los muy forros no me querían dar un quirófano”, precisó.

“Me podía haber muerto desangrada y esto dicho por el mismo obstetra que me hizo el raspado”, agregó Cintia, que se preguntó “¿Qué hay que hacer con este tipo de carniceros? porque ni doctores se les puede llamar”.

“La justicia divina existe y lo sé, pero estos se merecen la justicia humana de todas las mamás que perdemos a nuestros bebés por culpa de su negligencia”, precisó la joven.

Desde Periódico El Progreso nos comunicamos con voceros del Hospital Evita Pueblo de Berazategui para conocer su versión de lo ocurrido. Sin embargo, al momento de publicar esta nota no habíamos obtenido respuesta.