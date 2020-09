Impagables: Las facturas de Edesur llegaron con aumento

La explicación de la empresa.

Clientes de la distribuidora eléctrica Edesur pusieron el grito en el cielo en los últimos días, luego de recibir las boletas de agosto. En algunos casos, los importes superaron el 400%, algo que resulta imposible de pagar para la gran mayoría de los usuarios.

«Son unos hdp… de 600 pesos que estaba pagando, ahora me llegan boletas de 5.000 y 10.000… me cansé de llamar y no te dan bola. No pagué mas y ahora si llaman todos los días», se quejó Sergio, uno de los afectados.

Estefanía, otra de las afectadas, indicó que «con tantos cortes, de $1200 que pagaba me vino $3000 ahora. Llamé para hacer el reclamo y me dicen que seguramente en la próxima me venga 10 mil. Me dijeron que puedo hacer un plan de pago…».

Los reclamos se repiten, con incrementos de hasta cuatro o cinco veces respecto del período anterior, lo que obviamente genera descalabros en la economía familiar, más teniendo en cuenta que muchos no están pudiendo trabajar o han visto sus ingresos reducidos notoriamente.

Si bien las tarifas de energía eléctrica y gas no pueden incrementarse debido al congelamiento decretado por el Gobierno, los aumentos que los usuarios recibieron en las boletas de agosto tiene una explicación oficial: «Lo que está pasando es que hay mayor consumo. Hay mucha gente que está trabajando desde su casa y eso hace que aumente el consumo», informaron a este medio voceros de Edesur.

«El cuadro tarifario no es impuesto por la empresa, es dispuesto desde el ENRE, por lo que EDESUR cobra el valor del kilovatio que el ENRE le dice que tiene que cobrar», agregaron. En ese sentido explicaron que «en el caso de los clientes residenciales hay diferentes tarifas y, a medida que aumenta el consumo, aumenta la categoría del cliente», que pasa de esa manera a pagar un valor del kilovatio más elevado.

Aquellos que deseen iniciar un reclamo por facturación indebida, pueden hacerlo mediante la página web de Edesur o bien en la página del ENRE.