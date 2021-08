Dante Morini, sobre la lista de Manes: “viene a enfrentar al Kirchnerismo y a La Cámpora”

Este sábado el espacio Juntos, que lidera Facundo Manes, inauguró su local en el centro de Berazategui (calle 15A N° 4981) con la visita de algunos referentes de la lista que se presentará en las PASO del próximo 12 de septiembre.

Dante Morini, quien encabeza la lista precandidatos a concejales de Berazategui por ese espacio, indicó que “Facundo Manes es un médico que sobrepasa toda bandera política, y esta lista tiene parte del radicalismo, tiene al peronismo republicano, es una lista que viene a enfrentar al kirchnerismo y a La Cámpora, es la verdadera opción dentro del peronismo, sobre todo porque es una lista que tiene al GEN al peronismo de Emilio Monzó… es una lista que estoy orgulloso de integrar”.

En tanto Joaquín de La Torre, precandidato a senador provincial de ‘Juntos’ por la primera sección electoral, sostuvo que “Es una alegría estar en Berazategui” y aseguró que “Dante resumió el espíritu de esta lista, que amplia la base electoral para que cuantos más seamos y más capacidad de tener puntos en común tengamos, vamos a poder ganar en noviembre, creemos que Facundo en Nación, Walter Queijerior en Provincia y Dante en Berazategui son los mejores representantes de eso, no podemos pretender ganarle al kirchnerismo con una boleta chica, por eso esta boleta grande, si los políticos no dejamos nuestras diferencias para armar una lista de unidad no tenemos chances, y esta lista tiene unidad de todos los espacios”, resumió el ex intendente de San Miguel .

Por su parte, el ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, quien también ocupará un lugar en la lista de Manes, sostuvo que la lista aporta “Vocación de servicio, un espacio sin banderías políticas y que a la gente le vaya bien; espero que este 12 de septiembre podamos dar el primer paso con una lista que represente a los argentinos, para llegar al 2023 con un país con esperanza y futuro, con trabajo y con chicos que no se quieran ir del país”.

Propuestas para Berazategui

Sobre los problemas que aquejan a Berazategui, Morini sostuvo que “lo primero” que buscarán es “solucionar el tema del agua, que es un problema que lleva años”, y al mismo tiempo hacer lo propio con “el otro (tema), que es el de la inseguridad, para lo cual vamos a presentar un plan que ya funciona en San Miguel, que es el sistema Ojos en Alerta, para el cual se van a actualizar las cámaras, dividir la ciudad en cuadrillas y reflotar Control Urbano de Berazategui, que no funciona hace años” sostuvo, y agregó: “Acá el Estado tiene que estar presente, algo que no pasa hace tiempo”.

Consultado sobre la problemática medioambiental, Morini sostuvo que “Es un tema hablado con Facundo, para quien es un tema primordial”, y adelantó que “El lunes Manes va a estar en Hudson, y vamos a mostrarle como salinizaron los terrenos y mataron todo el ecosistema del bosque ribereño”. En ese sentido, sostuvo que “además ese avance se da también en el Parque Pereyra, que tiene que ser el pulmón de nuestra ciudad; la propuesta nuestra es prohibir que se avance con las construcciones en los humedales y para ello ya estamos pidiendo informes para ver por qué no se cumple con la promesa que el Intendente hiciera cuando asumió este mandato” (Mussi había prometido detener todas las obras, algo que no cumplió).

Por ultimo, Morini se refirió también a los intentos de tomas de terrenos que tuvieron lugar este año en Plátanos y El Pato: “Berazategui es gobernado desde hace décadas por el oficialismo, que siempre acompañó a La Cámpora y el kirchnerismo y que apaña la toma de terrenos”. En ese sentido, dijo, “nosotros estamos en contra de la toma de tierras porque violan la Constitución, estamos claramente a favor de la propiedad privada”.

Quien también estuvo presente fue Walter Queijeiro, precandidato a diputado Provincial por la lista de Manes, quien destacó la pluralidad de voces en el espacio y adelanto que “en mi caso serviré para aunar a todos los distritos de la zona sur, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui para que unamos las políticas desde los municipios para la Provincia de Buenos Aires”.