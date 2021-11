Incendio trágico en Berazategui: el dramático relato de un tío de los nenes fallecidos

Mientras continúa el dolor por la trágica muerte de cuatro menores durante el incendio de una vivienda en el barrio Villa Olivero, en Berazategui, familiares de las víctimas contaron cómo fueron los momentos en que el fuego consumió el hogar de calle 9.

“Yo estaba acostado viendo tele. Escuché griteríos y explosiones. Pensaba que habían entrado a robar, pero no fue así. Fui corriendo por las escaleras y ahí me encuentro el fuego consumiendo toda la casa. Los chicos estaban gritando, pedían auxilio desesperados», explicó Hugo, tío de las víctimas.

“Atiné a hacer algo y cuando el fuego estaba muy avanzado y trataba de poder hacer algo para ayudar, abro la puerta con una piedra y la fuerza de la explosión por la presión del fuego me tiró para afuera y me quemó toda la espalda”, completó ante varios medios que se presentaron en el lugar. El hombre afirmó que la familia que sufrió el incendio había pasado el fin de semana largo en la Costa Atlántica y que todas las habitaciones se encontraban en la planta alta de la vivienda.

“Los padres tenían la habitación en el fondo y los chicos adelante. Para mí que los agarró durmiendo. El incendio fue muy rápido. Cuando subí, estaban en la ventana de la pieza pidiendo ayuda a los gritos. Esa imagen no se me puede borrar», explicó abrumado. «Los padres estaban en su pieza del fondo y tampoco podían ayudarlos, no sé cómo salieron ellos”, describió el hombre.

Hugo dijo que los primeros bomberos tardaron 15 minutos en llegar al lugar y en ese momento ya era muy difícil poder ayudar a los menores.

Incendio

El siniestro se produjo anoche, cerca de las 23.30, en una vivienda ubicada en calle 9, entre 156 y 157. De acuerdo con las fuentes, en el lugar se oyó una explosión, tras lo cual comenzó a arder la vivienda y a propagarse el fuego de manera «muy veloz», según contó también el propio Hugo.

Al lugar arribaron Bomberos de Berazategui quienes, tras extinguir las llamas, constataron el deceso de los cuatro menores. Se supo que las víctimas son tres nenas de 8, 10 y 16 años y un nene de 13. En tanto los progenitores de los chicos escaparon a tiempo de las llamas.

El caso es investigado porl a Fiscalía 2 de Berazategui, al mando del Doctor Cristian Granados.