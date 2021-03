Incendios en Parque Pereyra: ambientalistas critican el silencio de intendentes y de la OPDS

Ambientalistas de la región criticaron duramente el silencio y la pasividad de los intendentes de Berazategui y Florencio Varela, así como también de la OPDS, ante los incendios intencionales que se repiten en el Parque Pereyra.

En un comunicado difundido en las ultimas horas, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente sostuvo que “Durante este difícil año de pandemia los incendios intencionales fueron una constante que recorrió la geografía del país de Norte a Sur y de Este a Oeste. Todos tienen el sello los negocios. Sin lugar a dudas el desastre humano, social y ambiental del sur, en el corazón de la Patagonia, es una clara muestra de lo son capaces los mercenarios del dinero y la incapacidad del sistema de hacer algo ejemplificador, aunque lo quisieran”.

“Hace unos días, en el tercer informe del Foro, hablamos la situación de la Reserva de Biosfera del Parque Pereyra, bajo el título “Cuando el silencio hace mucho ruido”, refiriéndonos a las autoridades y decíamos que “pasa el tiempo y nada” y que eso es una “señal de peligro. El mismo día de la publicación, a la tarde noche, prendieron fuego el Parque Pereyra en el lugar conocido como “Monte Massú”, a unos 1500 metros de la Autovía 2. Otra vez, el rápido accionar de los guardaparques y voluntarios y la presencia de bomberos de distintas dotaciones de la región impidieron que se convirtiera en un gran desastre”.

LEE TAMBIEN | Asaltaron un geriátrico, maniataron a los ancianos y los desvalijaron

“Este lugar, abandonado por la empresa papelera, es de difícil acceso pero ideal para generar un desastre, ya que es una plantación de eucaliptos abandonada donde desaparecieron, entre otras cosas, los cortafuegos de la explotación. Repudiamos y denunciamos la intencionalidad del siniestro e insistimos en que el silencio de la autoridad ambiental de la provincia (OPDS) y de los intendentes de Berazategui y Varela ya resulta muy llamativo”.

“Los trabajadores del Parque, que se encuentra en conflicto, en estos días, aseguraron que “La situación del parque es un desastre. No están llamando a las mesas técnicas de trabajo para que cada uno de sus áreas haga su aporte. No convocan ni llaman a nadie y no sabemos de dónde sacan las ideas ya que no conocen el territorio”. ¿A qué responde esta situación? Nosotros llamamos a que se sumen decenas de individualidades y organizaciones sociales a reclamar al Gobierno de la provincia a que tome cartas en el asunto. No podemos perder la categoría de Reserva de Biosfera, no podemos perder la Selva Marginal, no podemos perder ni una hectárea más del Parque en manos de los intereses de quienes solo buscan hacer grandes negocios. Desde el Foro seguimos reclamando una respuesta clara”.