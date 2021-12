Jorge Rial confirmó que dio positivo

Así lo anunció el mismo periodista en las redes sociales.

«Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose y vacúnense!!! Por ustedes y los demás.» escribió Jorge Rial en su cuenta de Twitter.

Acerrimo defensor de la vacunación, el periodista comentó hoy en una entrevista radial que «La vacuna es lo único que nos salva del Covid, nadie debería negarse a vacunarse, es lo que hace que pasemos la enfermedad de manera más leve».