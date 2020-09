Juan José Mussi se «larretiza» y autoriza la apertura de actividades

Por Nicolás Santomé

En mayo, cuando la pandemia llevaba declarada dos meses y reinaba la incertidumbre, Juan José Mussi salió a diferenciarse de quienes comenzaban a autorizar algunas actividades y pedía cuidar la circulación de gente entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Incluso llegó a pedir el cierre de accesos a CABA para proteger a los municipios.

El apuntado en aquel entonces fue Horacio Rodríguez Larreta, a quien Mussi acusó de dejarse «apretar» por «sus correligionarios». “Nosotros de alguna manera tenemos que cuidar la circulación Conurbano-Ciudad. Hay un recrudecimiento de casos y muchos son de personas que trabajan en la Capital”, sostuvo Mussi en aquel entonces. A partir de allí, los ataques al jefe de gobierno serían constantes, una manera de diferenciarse de Juntos por el Cambio y respaldar las políticas más restrictivas de los gobiernos nacional y provincial.

La politización de la pandemia fue creciendo de a poco con el paso de los meses. Al inicio, tanto el presidente como el gobernador y el Jefe de la Ciudad se mostraban con un discurso único y de unidad. Sin embargo, Larreta comenzó con la apertura de algunas actividades (como el running en los parques, por ejemplo) y esa relación comenzó a erosionarse.

Desde Berazategui, Mussi marcaba terreno y salí a decir públicamente que «Al virus lo politizó la gente que no tiene la responsabilidad de gobernar. No partió de Horacio Rodriguez Larreta sino de los que no tienen que gobernar: Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, Alfonso Prat-Gay… Los que politizaron la pandemia son los que no tienen nada que hacer. A Larreta lo apretaron sus correligionarios”, sentenció el intendente de Berazategui, que entrevistado por Dady Brieva decía que «Todos los intendentes estamos de acuerdo con que Larreta no abra los comercios. Si el Jefe de la Ciudad abre los comercios tendríamos que cerrar los puentes».

La politización no era sólo del lado de la oposición, que empezaba a convocar marchas en contra del gobierno nacional y a favor de «la libertad». Desde los municipios alineados a Alberto Fernández y Cristina Kirchner salían a marca la cancha y recordaban los desastres que la gestión de Macri y Vidal había provocado en la sociedad argentina pero, sobre todo, en los municipios bonaerenses. Por esos días, Mussi le dedicaba un decálogo del buen macrista al ex presidente en donde refería que «los descansos frecuentes y prolongados son para Macri y los suyos» y que «el buen macrista debe comprar jueces y medios».

Durante julio y agosto los casos de Coronavirus aumentaban en Berazategui y los municipios vecinos. El 8 de septiembre, Mussi aseguraba que Berazategui «venía bien» en materia de responsabilidad social frente a la pandemia del coronavirus, pero remarcaba que «ahora cuesta mucho sostenerla», y consideraba que la flexibilización del aislamiento en la ciudad de Buenos Aires «trasladó la enfermedad» al Conurbano.

«Nosotros veníamos sobrellevando bien el tema de evitar las aglomeraciones en los espacios públicos, en los comercios, pero, como producto del avances que tuvieron los anticuarentena en la ciudad, tengo que reconocer que esto se nos fue escapando de las manos», afirmó Mussi el 8 de septiembre en diálogo con radio Télam.

Sin embargo, la apertura de actividades en Berazategui ya había comenzado: el 24 de agosto, el municipio había autorizado las actividades deportivas individuales, como el paddle, el tenis single, la preparación física con entrenador y hasta el surf o el golf. Esa «flexibilización» de actividades no fue anunciada oficialmente ni en las redes sociales ni en la prensa, donde pasó casi inadvertida la medida, quizá como modo de no ir en contra del discurso de Alberto Fernández y Axel Kicillof o, incluso, como un intento de de no verse «larretizado» al otorgar dichos permisos.

Finalmente, el 19 de septiembre los bares, restaurantes y cervecerías de Berazategui fueron autorizados a recibir a sus clientes en espacios abiertos. La medida, tan criticada al Gobierno de la Ciudad, llevó alivio a miles de comerciantes y trabajadores que estaban al borde del colapso económico. Una vez más, no hubo anuncio oficial.

De acuerdo al discurso del oficialismo, las estadísticas actuales en el AMBA no van en consonancia con la reapertura de todas estas actividades. El propio intendente lo reconoce en sus apariciones de los días viernes, donde con un video grabado hace un repaso de la situación epidemiológica en el municipio y advierte que durante los meses de agosto y septiembre los casos aumentaron y el número de fallecidos creció exponencialmente.

Cabe preguntarse entonces a qué responde la reapertura de actividades, tanto deportivas como comerciales, así como también el por qué de la falta de controles en los parques y espacios abiertos (que se vieron desbordados con la llegada de los primeros días primaverales) en momentos en que los casos aumentan. Una vez más, el discurso público del intendente difiere de las medidas que se toman, quizá como una forma de auto preservarse mediática y políticamente.