Juan José Mussi se refirió a la reapertura de bares y restaurantes en Berazategui

Luego de autorizar la actividad en bares, cervecerías y restaurantes de Berazategui con atención en espacios abiertos, el intendente Juan José Mussi aseguró que la medida responde a la necesidad de mucha gente que tiene que trabajar y la justificó haciendo referencia a que hay mucha gente que rompe la cuarentena para reunirse con amigos y/o familiares.

«Alguno por ahí se preguntará por qué permitimos algunas cosas, bueno porque es una situación insostenible. Yo lo digo: no se puede sostener. No podemos dejar que no trabaje fulano cuando por otro lado están jugando a la pelota, es ridículo. Otros están en la plaza sin barbijo es incontrolable», expresó Mussi en una aparición en sus redes sociales.

«El presidente confió en las conductas sociales, en la responsabilidad social y en eso falló la esta, es la realidad, lo vemos todos los días», aseveró Mussi, quien dijo que «No se puede de ninguna manera andar con la Policía, en un momento en que subieron los robos, corriendo a los que van a jugar a la canchita, a los que se aglomeran en la plaza y en las reuniones familiares», indicó.

Al mismo tiempo, el jefe comunal manifestó que «Nosotros hemos tenido los mayores picos a pocos días del Día del Padre, del Día del Amigo y de los fines de semana largo. Hay otra gente que se lo agarró y no sabe cómo, pero bueno esto es así, el virus es así. Pero si no hubiera tanta gente circulando esto no hubiera sido lo que es, lamentablemente».

«Nos dijeron ¿por qué dejamos que los los restaurante atiendan y pongan las mesitas en la vereda… y ¿pero qué? ¿Le vamos a prohibir a los del restaurante, que tienen que vivir y tienen que darle de vivir a los mozos y a los cocineros y todos los demás, mientras tanto por diversión andan en otro lado? tomamos esa decisión, no nos arrepentimos. Hay mucha gente que necesitaba trabajar», justificó el mandatario.

Por último, Mussi sostuvo que «Este desborde (NdR: de gente) se produjo cuando abrieron las fronteras (sic) entre entre la Capital y Berazategui y todos los municipios del conurbano, ahí fue el desmadre. Empezaron a circular los colectivos, los trenes…»; aunque aclaró que «de todas maneras en este momento estamos a tiempo para cuidarnos todavía de la manera que podemos cuidarnos: lavarnos las manos seguido, (usar) barbijos, (mantener el) distanciamiento… todas esas cosas que hacen que la pandemia no afecte a una mayor población».