Karina «La Princesita» negó haber cobrado millones por el show en Quilmes

Karina “La Princesita” Tejeda se defendió de las acusaciones que recibió en las redes sociales por un supuesto caché de ocho millones de pesos que habría cobrado para participar de un show gratuito en San Francisco Solano.

“Me tienen las bolas infladas con los ocho millones. No deberían ensuciar a laburantes como yo con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca. Y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo”, escribió la cantante de cumbia en su cuenta de Twitter.

«Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las pelotas. Muchas gracias», concluyó.

La Princesita explotó al leer varios comentarios en los que se hablaba de una enorme suma de dinero que habría percibido para cantar, el domingo pasado, en los festejos por el 72º aniversario de San Francisco Solano.

«Apoyo incondicional»

Quienes también se pronunciaron fueron los integrantes de la Comisión de Festejos de San Francisco Solano, que emitieron un comunicado sobre lo que consideraron “el violento ataque mediático que está sufriendo la intendenta Mayra Mendoza, Karina La Princesita, la Comisión de Festejos y el conjunto de personas que llevaron a cabo el tradicional festejo”.

“Nuestro aniversario se viene organizando de manera ininterrumpida desde el año 1979, salvo el año pasado por la pandemia que hemos sufrido todos. Hoy se pudo llevar a cabo gracias al parte de más de 100 comercios, la colaboración del municipio y de otras persona que trabajan desinteresadamente, y todo una ciudad que espera el mes de octubre para poder vivir todos los eventos organizados, que gracia sal trabajo conjunto entre los actores arriba mencionados, no sería posible llevar a cabo nuestro festejo”, expresaron.

“Quienes han generado cierta incertidumbre, quizás para sacar provecho de algún sector en particular, puede que desconozcan en detalle cómo se realiza toda la organización, el valor que tiene para toda una comunidad y más aún hoy, que luego de tanto sufrimiento pudo traerle felicidad y alegría a muchas familias solanenses, y así también de localidades vecinas”, agregaron.

Por último, indicaron que “Le brindamos nuestro apoyo incondicional a la señora intendenta Mayra Mendoza, y en ella a todas las secretarías intervinientes en la organización de nuestro 72 aniversario y deseamos que cesen las noticias malintencionadas que perjudican moralmente a toda la organización y al pueblo de San Francisco Solano”.