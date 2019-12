Kicillof criticó a la oposición por no dar quorum para la reforma impositiva

“Les duró nueve días la actitud de dar gobernabilidad”.

Juntos por el Cambio no dio quorum para tratar en el senado bonaerense la ley impositiva impulsada por el gobernador Axel Kicillof y aún no hay acuerdo entre los bloques. La iniciativa contempla subas de hasta un 75% en el impuesto inmobiliario, entre otros incrementos.

Kicillof, acusó a la oposición de adoptar una “actitud irresponsable” y generar una “situación muy penosa”. En ese sentido dijo que “los habíamos escuchado decir que iban a tener una actitud de acompañamiento, responsable, de ayudar al gobierno. Pero les duró nueve días la actitud de dar gobernabilidad”, sostuvo.

El gobernador dio detalles sobre el proyecto de Ley y desmintió que se trate de un “impuestazo”. Fue así que acusó a medios de comunicación y oposición por instalar esa idea. “Estamos ante una maniobra política para no darle al nuevo gobierno la ley impositiva”, aseguró.

“Vienen de cuatro años de gobierno y de una derrota electoral contundente. Nosotros somos gobierno habiendo ganado con el 52% de los votos, pero la oposición se comprometió a colaborar con el nuevo gobierno”, dijo Kicillof.

“No están dejando hacer. Dejaron la provincia arrasada como oficialismo, y como oposición no prestan ayuda para tratar de solucionar los problemas que dejaron. Todo lo demás son mentiras, excusas y exageraciones”.

Puntos del Proyecto

Sobre el proyecto mismo, Kicillof explicó que “el impuesto inmobiliario sube en promedio el 55%, que es lo que subió la inflación en el último año. Pero la indignación tiene que ser por el desastre inflacionario, no por un impuesto“.

“El impuesto más importante, Ingresos Brutos, lo que va a tener es la misma tasa que el año pasado. Y en algunos segmentos donde Vidal había bajado los impuestos hubo correcciones mínimas, de 1% o 2%. Y el aumento del 75% en el caso del inmobiliario rural es para solamente 200 propietarios de más de dos mil hectáreas“, manifestó.

Según el ex ministro de economía, “el 94% de los contribuyentes bonaerenses pagaría un aumento anual máximo del 6%, que son 7.500 pesos”. Y concluyó: “la provincia no aumenta la recaudación en términos reales. No hay más presión tributaria. Estamos recuperando la inflación del año pasado“