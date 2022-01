L-Gante se presenta en Quilmes luego del pedido de detención por intento de homicidio

Uno de los artistas del momento se presentará el próximo fin de semana en Quilmes, y la ciudad ya vive una gran expectativa. Se trata de Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante,

El cantante, que saltó a la fama en 2020 con el lanzamiento de «L-Gante Rkt» en colaboración con Papu DJ, cuenta con millones de reproducciones a través de YouTube y logró posicionarse en los primeros puestos de los ránkings musicales más importantes. Además, ha colaborado con otros artistas como Bizarrap, Damas Gratis y Fidel Nadal, entre otros.

El próximo sábado, L-Gante se presentará en el boliche El Bosque, desde donde ya comenzaron a promocionar la velada:

«Apertura 23 hs.; Ingreso estándar: Hombres $1200, mujeres $800; Ingreso Plus: Hombres $2000 con reintegro de $2000 en vales para consumir, mujeres $1500 con reintegro de $1500 en vales para consumir», publicaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Bosque (@elbosquenopara)

Cabe señalar que L-Gante se ve involucrado por estas horas en un escándalo luego de que los abogados Fernando Burlando y Juan Ignacio Baños, quienes representan a Christian Manzanelli, solicitaran la detención del cantante debido al “peligro de fuga” al acusarlo de intento de homicidio.

Sin embargo, esta medida ha sido desestimada por el abogado Alejandro Cipolla, quien defiende a Elián Ángel Valenzuela, y quien calificó esa petición como “ridícula”.

El abogado defensor de L-Gante ha expresado recientemente: «Entendemos que (el pedido de detención) no va prosperar en lo más mínimo. Es claramente ridículo. No hay ningún riesgo procesal que indique la detención y menos en esta causa, que no creo que prospere».

La acusación contra L-Gante

«En la conferencia de prensa del martes 21 de diciembre, con motivo del lanzamiento de la pelea entre Yao Cabrera y el Chino Maidana, el denunciado reaccionó en forma completamente desmedida frente a una pregunta que le realizara el querellante», recordaron Burlando y Baños en los argumentos de su presentación para solicitar la detención de L-Gante.

E insistieron: «Y luego del evento, protagonizó un escándalo frente a múltiples testigos que quedó documentado en la grabación de video que se ofrece como prueba, procediendo el imputado a amedrentar al suscripto manifestando ‘tenés miedo, puto, tenés miedo de que te rompa la boca'».

A la vez, Manzanelli especificó: «Con el claro propósito de provocarme la muerte, el Sr. Elian Ángel Valenzuela rompió una copa e intentó clavarme el mencionado adminiculo no pudiendo lograr su cometido debido a la intervención de terceros que se encontraban en el lugar».